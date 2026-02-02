美麗島民調》53%台灣人不信任鄭麗文！評價比國民黨本身還慘 連泛藍、小草都不滿

《美麗島電子報》今（2）日公布最新1月國政民調，調查民眾對國民黨主席鄭麗文的信任度，結果顯示，僅28.7%民眾表示信任、53.5%表示不信任，鄭麗文的不信任度甚至高於國民黨本身；且從她3個月前上任至今，負面評價遽增20.3個百分點，連泛藍民眾、小草對她的負面評價都成長15到20個百分點。

鄭麗文在去年10月18日當選、11月1日就任國民黨主席，美麗島民調當時調查鄭麗文好感度，結果顯示，30.4%民眾對鄭麗文表示好感，33.2%反感。

而民調本次調查則詢問「您對國民黨主席鄭麗文是信任、或不信任」，結果顯示，有28.7%信任，其中6.4%很信任、22.3%還算信任；53.5%表示不信任，其中35.6%很不信任、17.9%有點不信任；未明確回答17.8%。

民調指出，對照本次調查，34.4%民眾對國民黨有好感、49.9%反感，可見目前民眾對國民黨的印象評價，高於該黨主席鄭麗文。

另外，值得注意的是，對照鄭麗文2025年10月的好感度，正面評價雖僅減少1.7個百分點，但民眾對鄭麗文的負面評價，卻在3個月間增加20.3個百分點。

國民黨主席鄭麗文信任度變化。（美麗島電子報提供）

其中泛藍民眾的負面評價增加14.5個百分點，國民黨支持者負面評價增加11.7個百分點；泛綠民眾對鄭麗文的負面評價增加20.2個百分點；民眾黨支持者負面評價增加19.5個百分點；中立民眾負面評價則是增加21.2個百分點。

交叉分析顯示，僅民眾黨支持者與泛藍民眾等群，信任鄭麗文多於不信任，其餘各群民眾明顯不信任鄭麗文，中立民眾則有17.9%信任、41.1%不信任。男性、或台北市及高屏與基宜花東離島、或70歲以上、或國中與專科及研究所學歷、或泛綠民眾等群超過5成5表示不信任。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。



