美麗島民調／53.3%不滿意賴清德施政「連續5個月過半數」

《美麗島電子報》公布最新民調，顯示總統賴清德不滿意已連續5個月超過半數。（圖：賴清德臉書）

《美麗島電子報》公布11月國政民調，顯示民眾對總統賴清德的信任度為42.3%，不信任則為48.1%。在施政表現方面，賴清德的滿意度為40.9%，較上月微升0.8個百分點，但依然有53.3%不滿意，且不滿意連續5個月過半。

在賴清德施政部分，民調指出有40.9%民眾對執政給予正面評價，其中11.4%表示「很滿意」、29.5%為「還算滿意」，較上月有成長。不過，53.3%的民眾仍持不滿態度，30.8%屬「很不滿意」、22.5%為「有點不滿意」，比例與上月相同。《美麗島電子報》指出，不滿意者已連續5個月高於50%，顯示賴總統的整體施政評價仍未回到7月大罷免前的水準。

至於信任度部分，調查顯示42.3%民眾信任賴清德，其中「很信任」16.4%、「還算信任」25.9%，比上月略升0.6個百分點；但也有48.1%不信任，其中29.5%屬「很不信任」。

行政團隊表現上，卓榮泰的施政滿意度來到39.5%，其中10.1%表示非常滿意、29.4%覺得尚可，比前一個月成長2個百分點；不滿意的比例則降至43.8%。民調同時顯示仍有16.7%未表態，顯示社會觀感已逐漸回到罷免前的狀態。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年11月24至26日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。