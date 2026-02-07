美麗島電子報民調》新竹縣長最新「分裂戰況」出爐！徐欣瑩藍軍支持度曝光

2026九合一大選春節倒數，國民黨部分縣市傳出初選爭端，新竹縣長方面，有立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢力爭提名，雙方互不禮讓，引發藍軍分裂危機；徐欣瑩日前在支持度領先的情況下，因不滿黨內初選還要納入黨員民調，一席言論一度引發恐脫黨的討論；民進黨方面，雖人選尚未底定，但以竹北市長鄭朝方呼聲最高。《美麗島電子報》最新民調顯示，兩人在與民進黨可能對手鄭朝方、三腳督的情況下，徐欣瑩仍以32.3%的支持度居冠。

新竹縣長選情上，藍營則是競爭相當激烈，1月14日，國民黨中央召開協調會，雙方未能達成共識，將採取黨內初選民調一分高下，依「國民黨公職人員選舉提名辦法」，將採取黨員投票占3成、民調占7成的方式進行。2月6日是黨內初選領表截止日，陳見賢、徐欣瑩分別由幕僚待領，陳見賢說將把累積的執政和跨局處整合經驗，為竹縣提出下一階段的發展藍圖；徐欣瑩強調仍堅持全民調，但尊重體制。

徐欣瑩支持度三人居冠 獲過半藍軍支持

根據《美麗島電子報》6日公布的最新民調，在藍營分裂、三人對決的情況下，支持度分別為徐欣瑩32.3%、鄭朝方27.3%、國民黨陳見賢16.5%；另有不投票/投廢票8.9%；未明確回答15.1%。經交叉分析，政黨傾向上，80.8%民進黨人支持鄭朝方；藍營方面，51.6%國民黨人支持徐欣瑩、31.4%支持陳見賢；年齡層上，20-29歲及40-49歲以徐欣瑩支持度居首、鄭朝方則在30-39歲族群中領先，陳見賢則都居末。

上述民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年2月4日至2月5日。調查範圍設籍在新竹縣、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。其中樣本規模成功完訪1073人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。



