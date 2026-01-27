美麗島電子報民調／江啟臣43.9%勝何欣純29.4%

《美麗島電子報》公布最新台中市長選戰民調，江啟臣以43.9%支持度大勝何欣純的29.4%。（圖：江啟臣、何欣純臉書）

《美麗島電子報》公布最新台中市長選戰民調，結果顯示，國民黨江啟臣以43.9%支持度大勝民進黨何欣純的29.4%，如果是國民黨楊瓊瓔對決何欣純，33.7%支持何欣純、32.7%支持楊瓊瓔。 (請聽AI報導)

根據《美麗島電子報》調查，誰最適合擔任下一屆台中市長」，結果顯示，49.7%認為是國民黨的江啟臣，33.9%認為是民進黨的何欣純，25.7%認為是國民黨的楊瓊瓔，29.1%沒有明確回答。

詢問「如果是江啟臣和何欣純競選台中市長，您會投給誰」，結果顯示，43.9%支持江啟臣，29.4%支持何欣純，未明確回答得有20.3%。如果是楊瓊瓔對決何欣純，33.7%支持何欣純、32.7%支持楊瓊瓔。江啟臣與楊瓊瓔姊弟對決，52%支持江啟臣、17.4%支持楊瓊瓔。

另外，雖然台中市長盧秀燕滿意度高達64.6%，但只有37.8%支持給國民黨繼續做市長，35.3%支持換成民進黨做做看。

民調是由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月21號至2026年1月23號，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。(以上新聞楊清緣編輯，AI播報)