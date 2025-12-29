美麗島電子報民調》賴清德不滿意度連6月破5成 2年齡層占多數曝執政警訊

​美麗島電子報今（29）日公布12月最新國政民調，針對總統賴清德的施政滿意度，40.6%表示滿意，比11月減少0.3個百分點；52.2%不滿意，比11月減少1.1個百分點，不滿意度連續6個月超過5成，信任度部分，42.6%表示信任，比11月微增0.3個百分點；48.3%不信任，比11月略升0.2個百分點。

朝野僵局持續未解，美麗島電子報發布最新國政民調，就民眾對賴清德執政的整體表現而言，40.6%表示滿意（其中有14.2%很滿意、26.4%還算滿意）而比上月減少0.3個百分點，52.2%不滿意（其中34.0%很不滿意、18.2%有點不滿意）則比上月減少1.1個百分點，未明確回答有7.3%。不滿意賴清德執政表現的民眾已連續半年超過5成2，並值得注意是與賴清德就任時相較，滿意賴清德執政的民眾僅減少4.6個百分點，但是不滿意的民眾卻增加26.9個百分點。

總統賴清德執政表現。（美麗島電子報提供）

進一步經由交叉分析雲嘉南及高屏、或60歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群滿意賴清德執政的多於不滿意，其餘各群民眾絕大多數明顯傾向不滿意，尤其桃竹苗和基宜花東離島、或20至29歲與50至59歲、或專科與大學學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群超過6成不滿意賴清德執政表現，認為國內整體經濟現況不好的民眾則有72.4%不滿意賴清德執政表現、20.9%滿意。此外不論民眾是否支持在野黨立委提案倒閣都超過5成3表示不滿意賴清德，至於對中國共產黨反感的民眾49.6%滿意賴清德、43.9%不滿意。



而在民眾對賴清德信任度部分，42.6%表示信任（其中17.8%很信任、24.8%還算信任）而比上月微增0.3個百分點，48.3%不信任（其中33.9%很不信任、14.4%有點不信任）比上月微增0.2個百分點，未明確回答有9.2%。民眾本月對賴清德的信任度仍呈分歧，而且在7月大罷免投票後表示不信任賴清德的民眾持續多於信任。

總統賴清德信任度。（美麗島電子報提供）

本次《美麗島電子報》民調時間為2025年12月22日至12月24日，由戴立安負責問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）；調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理，並成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。



