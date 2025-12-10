美麗島46周年貼泛黃老照 邱議瑩：父親被捕入獄讓我一夜長大

高雄美麗島事件46周年，邱議瑩臉書發文附上父親泛黃老照片，表示這天對世界、對台灣還有對自己都有重大的意義。 翻攝邱議瑩臉書

[Newtalk新聞] 今天(10)日是「世界人權日」，也是高雄美麗島事件46周年的日子。立委邱議瑩透過臉書發文，表示這天對世界、對台灣還有對自己都有重大的意義，當年她父親因參與美麗島事件而被捕入獄，讓時值8歲的她「一夜長大」。該文更附上泛黃的老舊照片，其父親邱茂男在警察押解下，仍抬頭挺胸神色自若，對著鏡頭露出笑容。

邱議瑩表示，12月10日對世界、對台灣甚至是對她都是具有很大意義的日子。因為1979年的12月10日高雄發生美麗島事件，照片中她的父親也參與其中，日後遭捕入獄，這事件「從此讓8歲的我一夜長大。」

廣告 廣告

她強調，「我的爸爸與許多民主前輩們為了爭取在這個美麗寶島上的自由、民主，勇敢地闖入叢林，即使遭到囚禁、刑求，但他們沒有放棄，也因此引發了更多人一起追求自由的路！」自己也是其中一位。

她說自由的權利、相愛的權利或大聲說出我是台灣人的權利，這些都不是天上掉下來的禮物，更不是誰施捨給我們的恩賜。民主自由是人權，推翻威權是責任，即使過了46年的時間，台灣仍有一批人在鼓吹返回極權統治，這是如何的諷刺啊！最後她呼籲「今天是世界人權日，期許我們勿忘歷史、勿負前人的受難，我們仍要一起繼續走在人權的路上，持續為民主自由而努力！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美麗島事件46週年 賴清德：不同政黨在捍衛主權上「不能沒有團結」

世界人權日 賴清德：3方向持續推動轉型正義