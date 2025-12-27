美麗新宏匯影城無預警停業 商場主動向顧客致歉：多次協調未達成共識

美麗新影城在新北宏匯廣場的據點無預警在12月22日停止營業，宏匯廣場今（27）日發聲向顧客致歉，稱多次與美麗新協調但未達成共識。（圖／翻攝自美麗新影城官網）

美麗新影城在新北宏匯廣場的據點無預警在12月22日停止營業，當時業者僅表示因營運考量才做此決定。而宏匯廣場今（27）日發聲，坦言美麗新影城突然停業對商場造成衝擊，也影響到消費者權益，團隊在這段日子持續與影城營運方多次協調，但最終未能達成共識，因此向顧客致歉，也承諾會以更好的面貌迎回大家的信任及支持。

宏匯廣場官方臉書今日針對美麗新影城無預警停業發出聲明，坦言影城營運方的決定已對商場日常經營造成衝擊，更影響消費者權益，即使團隊與對方進行多次協調，努力為顧客爭取最好的結果，雙方最終未達成共識，「面對影城方單方面的決策，我們雖然感到無奈與無力，但必須堅強地面對現狀。」

對此，宏匯廣場向顧客致上最深的歉意，也請顧客放心，團隊正積極尋求更多元的合作可能，會努力引進更優質、更值得期待的品牌與方案，請顧客給團隊一點時間，未來一定以更好的面貌重新贏回信任及支持。至於在這段「陣痛期」，他們會用加倍服務熱忱彌補，確保商場的營運品質不打折扣。

貼文底下有不少網友許願宏匯廣場能引進哪些品牌，「只好許願Daiso再次進駐宏匯」、「需要電影院！拜託」、「許願誠品、Daiso、威秀影城」、「電影院、誠品、春水堂」、「真的不能沒有電影院，旁邊有國賓了，威秀和秀泰都不錯」。

宏匯廣場官方臉書全文如下：

親愛的宏匯好友們，大家好！

今天要向大家宣布一個沉重且遺憾的消息。

長期以來一直陪伴大家的美麗新影城因故於12/22起停止在宏匯廣場的營運。

這對我們而言，是一個極其艱難且心痛的時刻。影城的突然停業，不僅對商場的日常經營造成了衝擊，也影響了每位消費者的權益，對於未完成的觀影期待、每一場被迫中斷的聚會，都讓我們感到對顧客最沈重的歉意。

這段日子以來，我們團隊始終秉持著保護顧客權益的初衷，與影城營運方進行了多次協調，希望能為大家爭取最好的結果。然而，事與願違，即便我們付出了最大的努力與誠意，雙方最終仍未能達成共識。面對影城方單方面的決策，我們雖然感到無奈與無力，但必須堅強地面對現狀。

在此，我們誠摯地向受影響的每一位顧客致上最深的歉意。

請您放心，雖然目前暫時失去了影城的服務，但我們正積極尋求更多元的合作可能，致力於引進更優質、更值得期待的品牌與方案。這段陣痛期，我們會用加倍的服務熱忱來彌補，並確保商場整體的營運品質不打折扣。

最後，感謝您在最艱難的時刻仍給予我們包容與支持。我們深信，每一次的轉身都是為了下一次更美好的遇見。請給我們一點時間，我們一定會以更好的面貌，重新贏回您的信任及支持。

宏匯廣場 2025.12.27

