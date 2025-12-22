美麗新宏匯影城「無預警宣布停業」 新莊、三重民眾錯愕：才開5年

美麗新宏匯影城宣布停業。（翻攝自美麗新影城官網）

新北市「美麗新宏匯影城」今（22日）突然宣布，因營運考量，將自2025年12月22日起停止營業。即日起開放退票，實體票券12月31日前可以到美麗新宏匯影城辦理，逾期仍可前往台茂或大直皇家影城洽詢相關協助。美麗新宏匯影城位於新莊宏匯廣場內，2020年12月才開幕，營業僅5年就停業。

美麗新影城公告，新宏匯影城自今日起停止營業。已購票觀眾可自即日起至12月31日前，至新宏匯影城現場辦理退票；線上購票的民眾，系統已完成全額退票，若逾期，則可前往美麗新台茂影城或大直皇家影城尋求協助；持有影城儲值金及團體電影優惠票的民眾，仍可至其他門市繼續使用。

對於新宏匯影城停業，美麗新影城說明，目前宏匯影城仍在持續排除電力異常問題，暫時尚無法確認維修完成的時間，才會做出停業的決定，未來修復進度也會隨時更新並公告。「美麗新宏匯影城」驟然停業，讓大批新莊、三重民眾錯愕，「新莊人看電影最方便的地方沒了，不知道要等多久才會回來QQ」、「新北看電影又少了一個選擇」。





