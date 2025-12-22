美麗新宏匯影城「無預警宣布熄燈」！網震驚：不是很熱鬧嗎好扯

美麗新影城在北部原有3個據點，憑藉高品質影音設備與服務深受影迷喜愛，但業者無預警宣布，因營運考量，美麗新宏匯影城將自2025年12月22日起停止營業，消息一出引發關注。

美麗新宏匯影城。 （圖／翻攝自美麗新影城官網）

美麗新影城透過官方臉書表示，對於停業感到相當不捨與遺憾，並感謝多年來支持影城的消費者，強調會珍惜與觀眾共享電影時光的回憶。同時也說明會員權益，宏匯影城的儲值金與團體電影優惠券，可至美麗新台茂影城或美麗新大直皇家影城繼續使用，若不便前往，亦可在期限內申請退款。

廣告 廣告

退款相關作業自即日起至12月31日止，現場購票者須持票至原影城辦理，線上購票則已完成全額退款。美麗新影城去年12月才結束淡海影城營運，如今再關閉新莊宏匯影城，北部據點僅剩台北市與桃園市兩處。對此，許多網友紛紛感到震驚表示「怎會這樣」、「才開5年」、「什麼？宏匯不是很熱鬧嗎？怎麼也撐不下去？」。

延伸閱讀

不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流