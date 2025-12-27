美麗新影城停業有隱情？宏匯廣場回應了：極其艱難且心痛

宏匯美麗新影城於本月22日突然爆出熄燈，且當日就停業，讓附近民眾都相當錯愕。宏匯廣場今（27）日發文表示，已經付出了最大的努力與誠意，雙方最終仍未能達成共識，雖然感到無奈與無力，但必須堅強地面對現狀。文章曝光後，網友紛紛敲碗新影城進駐，但也有人許願能開鼎泰豐、春水堂、響食天堂等餐飲店。

宏匯廣場在臉書粉專發文表示，宣布一個沉重且遺憾的消息，長期以來一直陪伴大家的美麗新影城，因故於12/22起停止在宏匯廣場的營運，這對他們而言，是一個極其艱難且心痛的時刻。因為影城的突然停業，不僅對商場的日常經營造成衝擊，也影響到每位消費者的權益，對於未完成的觀影期待、每一場被迫中斷的聚會，都讓他們感到對顧客最沈重的歉意。

文中表示，這段日子以來，宏匯廣場團隊始終秉持著保護顧客權益的初衷，與影城營運進行多次協調，希望能為大家爭取最好的結果。然而，事與願違，即便他們付出了最大的努力與誠意，雙方最終仍未能有共識。面對影城方單方的決策，雖然感到無奈與無力，但必須堅強地面對現狀。

宏匯廣場強調，雖然現在暫時失去了影城的服務，但正積極尋求更多元的合作可能，致力於引進更優質、更值得期待的品牌與方案。這段陣痛期，宏匯廣場會用加倍的服務熱忱來彌補，並確保商場整體的營運品質不打折扣。

對此，民眾紛紛留言表示，「希望能繼續是電影院！很需要離家近的電影院」、「求電影院+誠品+春水」、「響食天堂也不錯啦」、「電影院很重要，期待威秀或秀泰接手」、「許願大創或是薩莉亞」、「許願鼎泰豐、GU」。

