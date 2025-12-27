美麗新影城無預警熄燈！ 宏匯廣場無奈發聲：付出最大努力仍未達共識

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

新北市新莊宏匯廣場館內美麗新宏匯影城於12月22日無預警宣布停業。宏匯廣場今（27）日透過官方臉書發表聲明，坦言影城突然熄燈，對商場營運與消費者權益都造成不小衝擊，對於影迷未能完成的觀影行程與被迫中斷的聚會，深表歉意，並強調已付出最大努力與誠意協調，但雙方最終仍無法達成共識，只能無奈面對現狀。

新莊宏匯廣場館內美麗新宏匯影城22日無預警宣布熄燈，宏匯廣場27日聲明回應。（圖／翻攝Google Maps）

宏匯廣場表示，美麗新影城長期以來是陪伴民眾的重要場域，影城停止營運對商場而言是極為艱難且心痛的時刻。事件發生後，宏匯團隊始終以保障消費者權益為優先考量，持續與影城營運方溝通協調，希望爭取對顧客最有利的結果，然而事與願違，「雙方最終仍未能達成共識。面對影城方單方面的決策，我們雖然感到無奈與無力，但必須堅強地面對現狀」。

針對未來規畫，宏匯廣場指出，雖然暫時失去影城進駐，但商場不會停下腳步，已積極尋求更多元的合作可能，期盼引進更優質、值得期待的品牌與方案，確保整體營運品質不打折扣。聲明最後也感謝消費者在困難時刻的體諒與支持，並表示將以更好的面貌，重新贏回顧客信任。

美麗新宏匯影城自2020年底開幕，營運近5年，於12月22日宣布即刻結束營業，同步啟動退票與退款機制。影城先前發聲明指出，因影城區域停電，退款作業只能摸黑進行，並呼籲宏匯廣場應盡速供電，以保障消費者安全與權益。

對此，宏匯廣場先前曾向《三立新聞網》回應，美麗新影城自今年6月起未依合約繳納水電費及垃圾處理費，經多次協調未果，導致無法正常供電，並指出影城於12月23日來函片面終止履行合約。

