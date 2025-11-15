《美麗的他》接棒來台！八木勇征萌比貓耳朵 全場400粉融化了

八木勇征搭乘BR189班機抵達松山機場。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣團體「FANTASTICS」的成員八木勇征即將在明天(16日)舉行「Cross O'ver」亞洲巡迴見面會，今天他搭乘BR189班機抵達松山機場，面對粉絲露出超級爽朗的笑容，心情看起來相當好。

現年28歲的八木勇征今天身穿深色牛仔勁裝現身松山機場，吸引超過400名粉絲接機，站在粉絲前用中文大喊「謝謝」，有粉絲大喊「歡迎回家」，八木勇征也回應：「我回來了！」現場氣氛融洽。八木勇征粉絲福利做好做滿，比出臉頰愛心、貓咪耳朵的可愛手勢，相當寵粉。

八木勇征出身於LDH旗下男團「FANTASTICS from EXILE TRIBE」，他在2021年演出BL日劇《美麗的他》人氣攀升，另一演員萩原利久在今年9月才來台宣傳寫真集，11月輪到八木勇征在明天傍晚5點將在南港Legacy TERA舉行「YUSEI YAGI 「Cross O'ver」 2nd ASIA FAN MEETING IN TAIPEI」見面會，這次想要好好品嘗美食，以及粉絲們希望他挑戰的臭豆腐。

