美麗的紫色誘惑：台日陸寄居蟹貿易暗潮

寄居蟹的濫捕及保育已不再是不起眼的小問題，而是逐漸受到全球關注的重要生態議題。筆者於今年4月受世界自然保育聯盟（IUCN） 邀請演講，至沖繩與相關專家學者討論陸寄居蟹的保育議題，也很榮幸受到日本朝日新聞的採訪，讓更多人知道這個議題的重要性。

非法及不永續的野生動（植）物貿易會導致目標物種族群數量下降，而混獲的非目標物種族群數量也會減少。貿易帶來的外來物種入侵，還可能破壞當地生態，這些都是導致全球生物多樣性下降的原因。更甚者，非法貿易還可能助長犯罪率上升、疾病傳播，影響當地或全球經濟。本文將以陸寄居蟹作為一個案例，探討相關背景以及貿易機制，並提供未來保育的建議。

陸寄居蟹為何重要？

陸寄居蟹如同陸蟹，在海岸林生態系中扮演著舉足輕重的角色。陸寄居蟹在海岸林中幫助保持生態平衡，而健康的海岸林能抵擋風暴和海水侵襲，是守護台灣臨海居民安全的第一道防線。

陸寄居蟹是屑食者，透過取食活動將大型有機碎屑（如落葉、枯枝或動物殘體）粉碎成較小的顆粒，促進微生物的分解作用，進而加速有機物礦化，釋放出可被海岸林植物吸收利用的養分。牠們同時也是種子的傳播者，讓擁有固沙功能的海岸植物可以擴散至更遠的地方。

此外，牠們亦是其它掠食者的重要食物來源，例如二級保育類動物食蟹獴原先多生活於淺山地區，近年來屢次於海岸林中發現，其陸寄居蟹可能為重要食物來源。牠們亦提供了文化價值，特別是臨海居民視他們為兒時的重要記憶之一。

目前台灣共擁有八種自然分佈的陸寄居蟹，分別是短掌陸寄居蟹（Coenobita brevimanus）、凹足陸寄居蟹（C. cavipes）、橙紅陸寄居蟹（C. perlatus）、偽皺紋陸寄居蟹（C. pseudorugosus）、紫陸寄居蟹（C. purpureus）、皺紋寄居蟹（C. rugosus）、藍紫陸寄居蟹（C. violascens）、及椰子蟹（Birgus latro）。除了椰子蟹是陸寄居蟹科（Coenobitidae）椰子蟹屬（Birgus）外，其餘皆是陸寄居蟹科陸寄居蟹屬（Coenobita）的物種。

以上物種中，特別是橙紅陸寄居蟹及紫色陸寄居蟹，因其外觀鮮豔，且在台灣族群個體數較少，受到寄居蟹愛好者趨之若鶩的收集。

近年來，紫陸寄居蟹因體型大、顏色鮮豔，受到台灣寵物市場的關注。過去被認為只有日本才有分布，但自2017年以後，台灣本島開始有個體被記錄。

陸寄居蟹市場探查

2017年，筆者受海洋國家公園委託，於東吉嶼進行全島的陸寄居蟹普查。當時發現了一隻紫陸寄居蟹，並將之發表在學術期刊上，成為台灣的新紀錄，備受寄居蟹愛好者社群的矚目。不久後筆者就發現，在網路上販售紫陸寄居蟹的賣家及個體增加了，且多為大體型個體。當時心中納悶，究竟這些個體從何而來？都是來自本土採集嗎？

有鑑於此，筆者以經濟（價格）、生態及法規三個層面，進行了有關於紫陸寄居蟹貿易的研究。

研究發現，紫陸寄居蟹價格有上升的趨勢，特別是2017年後，顯示著新紀錄種的發表可能帶來了廣告效應，推波助瀾紫陸寄居蟹的貿易。生態層面顯示，紫陸寄居蟹在台灣許多地方皆可發現，但是族群個體數不多，且觀察到多為小型個體，並不足以支持數量多且體型大的市場。而台灣法規目前並無限制非保育類寄居蟹的採集，針對小規模的境外貿易，也存在模糊地帶，缺乏專門、明確的程序及查驗機制。

陸寄居蟹到底從哪來？

這些價格高昂的個體究竟從哪裡來呢？我們推測最大的可能是來自中國的販售平台「淘寶」。我們詢問一些台灣的網路賣家，他們坦然表示，販賣的寄居蟹來自中國，且強調販賣處於法律邊緣、有風險；另一方面，我們也詢問中國大陸的網路賣家，他們也表示曾經有寄送至台灣的經驗，成功率約為50%。

不過，中國並沒有產野生的紫陸寄居蟹，那這些蟹的走私或盜獵的過程及源頭會在哪？近年來，沖繩的陸寄居蟹走私事件猖狂，在新聞報導中也可見到，亦有案例發現發現走私者為中國網路賣家。其次，我們亦發現在中國的網路平台上販售的紫陸寄居蟹殼上，有著沖繩當地人所做的記號，以及僅有在沖繩群島分佈之陸蝸牛殼。種種證據說明，中國網路平台上的紫陸寄居蟹是來自日本沖繩。

此外，也不能排除台灣人直接從日本走私寄居蟹回國的可能性。在今年3月，有兩名台灣人在宮古島企圖走私998隻陸寄居蟹而被日本警方逮捕。

但不論台灣或是日本，法規上對於走私皆無有效嚇阻作用。在台灣的國家公園內盜獵寄居蟹，僅依國家公園法裁罰新台幣3000元。在日本，所有陸寄居蟹均屬於「天然記念物」，受到文化財保護法所保護，捕捉並企圖走私僅受罰20萬日圓（相當於台幣4萬元）。若盜獵或走私成功，其實際販售價格遠高於罰款，對不法人士來說是可以承擔的風險。

此類小規模的走私案件，也可能帶來嚴重的生態及經濟後果。雖然陸寄居蟹本身較難成為入侵物種，但如果夾帶了其他小型無脊椎動物，例如螯蝦、蠍子、螞蟻或是蜈蚣等，在逃逸或棄養的情況下，可能造成不可挽回的生態浩劫，將需要花更多的經費及人力進行移除。

陸寄居蟹的人工繁殖技術尚不成熟、成本也高，如要進行如昆蟲般的商業性大量繁殖仍有難度。所以市售的寵物陸寄居蟹，基本上都是來自野外採集（Wild Caught）。若缺乏適當的管理措施，野外族群會受到過量的採集的威脅。尤其是台灣的紫陸寄居蟹因為野外族群個體數少，若面臨捕捉壓力，可能會造成該種在台灣區域滅絕。

此外，有些國外新發表的新種尚未經過族群調查、狀況評估，就因為科學發表造成的廣告效應，變成市場上炙手可熱的新寵，這將大大影響野外族群的生存壓力，例如淡紫陸寄居蟹（C. lila）。

要避免這些情況，唯有透過教育，讓大眾理解動植物在生態系中的功能與價值，並意識到牠們正面臨的棲地喪失、氣候變遷與人為干擾等威脅，才能從根本上培養出保育的共識與行動力。如果社會缺乏對生物多樣性價值的認知，即使有完善的法規與政策，也難以有效落實。 因此，如何在滿足人類需求的同時，確保生態系的穩定與生物資源的永續利用，是當代社會亟需面對的重要課題。