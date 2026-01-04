美麗的錯誤 廢紙袋成搶手貨

高雄社區歲末祝福，最近有一個袋子非常的搶手，就是來自岡山志業園區巧藝坊，製作的再生紙袋，他們把工廠印製錯誤的牛皮紙袋，製作成提袋，已經改版成三種尺寸，因為它裡頭有層塑膠，非常耐重，現在已經製作出兩三千個，成為大家喜愛的結緣品。

歲末祝福，大家手提一袋，這是來自岡山志業園區巧藝坊，製作的回收紙袋。慈濟志工 陳金鳳：「兩三千個袋子，已經完成，在社區在使用。」

原本的第一代紙袋沒有提把，現在再改良，還有三種尺寸。慈濟志工 林嬌春：「原本縫分都做在裡面，然後要翻面，因為這個紙袋比較硬，翻面的時候可能大家會覺得，剛開始在做，翻面有一點辛苦，但是後來大家翻久的就變專家。」

慈濟志工 任秀菊：「三角形把它壓出來，然後再往裡面壓，把這個裡面，這樣它的三角形就不會斜一邊，這樣它壓出來的三角形，它就不會跑掉，就變正的。」

工廠印刷錯誤的牛皮紙袋，內層緊貼塑膠，又厚又硬，做久了，大家都成專家。慈濟志工 吳清裕：「我們是布施時間，然後 就要精進。」

慈濟志工 王美珠：「到最後這邊是品管的部分，就是檢查看線頭，是不是有剪乾淨。」

一條龍，不馬虎，志工集思廣益，讓回收物再升級，成了獨一無二的無價寶袋。

真善美志工-高雄報導 李佳欣 鄭瑞萍 製作

