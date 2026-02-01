美麗的錯誤！彰化縣長喊錯價多賣2萬 15書法大師聯手作品飆到28.8萬

書法名家吳肇勳介紹《駿馬開程》書藝作品，出自15位書法家與縣長王惠美之手，罕見16人接力創作。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕快過年了，彰化縣政府今天在縣立美術館前廣場舉辦「筆墨傳祝福・義賣暖新春」公益活動，現場最刺激的莫過於由15位書法名家與縣長王惠美聯手揮毫的大型作品《駿馬開程》競標，起標價10萬元，經過8輪激烈喊價，最後竟因縣長的一場美麗的錯誤，讓成交價從26.8萬元意外增加到28.8萬元，為伯立歐家園籌建經費多挹注2萬元的愛心。

這場公益活動由伯立歐長照財團法人主辦，義賣所得將作為伯立歐家園二期工程經費。活動重頭戲《駿馬開程》書藝作品現場拍賣喊價，王惠美當拍賣官，手持麥克風為競標「催單」，一句接一句炒熱氣氛，「還有我簽名耶，收藏更有價值」、「放您家最適合啦」、「您上市公司老闆，加多一點啦」，台下笑聲與掌聲不斷。

競標過程一度在19萬8000元卡關，王惠美見無人加價，笑著說，「再不喊，我就20萬抱回家啦」，現場氣氛瞬間被推高，價格再往上喊，最終以26萬8000元拍板，現場響起掌聲。

「董仔不在乎這2萬啦」

有趣的是，隨後在王惠美接受媒體聯訪時，一時口誤將成交價說成「28萬8000元」經記者現場提醒，王惠美笑著說「董仔不在乎這2萬啦！」一旁的得標者、康博集團總裁吳俊毅也立刻點頭，這個「美麗的錯誤」就此定案，讓義賣價最終以28.8萬元成交。

吳俊毅表示，會參與競標，除了支持書法藝術，也響應王惠美長期推動公益的號召，「賺越多，就要捐越多，也會賺更多」，希望彰化鄉親都能平安健康、一起討個好彩頭。對於得標金額，他說，寓意就是大家一起吉祥、一起發財。

伯立歐長照財團法人創辦人陳忠盛則感謝縣府與社會各界長期支持，他說，伯立歐第一期工程已在今年一月落成，但後續仍有2000多萬元經費缺口，這類結合藝術與公益的活動，給了團隊很大的力量，也讓他們知道並不孤單，會繼續一步一腳印，朝完成第二期工程努力。

由15位書法家和縣長王惠美(右4)共同完成的《駿馬開程》書藝作品，現場拍賣義賣，由康博集團總裁吳俊毅(左4)經過8輪競標高價買下。(記者張聰秋攝)

彰化縣長王惠美妙語如珠把《駿馬開程》書藝作品，從10萬元喊到26萬8000元成交，又因她受訪說錯價格多說了2萬元，最終賣出28萬8000元的價格。(記者張聰秋攝)

康博集團總裁吳俊毅妻兒一旁欣賞書法名家吳肇勳親筆揮毫的春聯。(記者張聰秋攝)

書法家們為民眾現場揮毫寫春聯，美麗的書藝讓人賞心悅目。(記者張聰秋攝)

彰化縣立美術館廣場前，今天辦春聯揮毫義賣活動，民眾拿到書法名家揮毫春聯，現場掛起來晾乾。(記者張聰秋攝)

