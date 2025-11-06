美麗華摩天輪「活春宮」影片瘋傳！女埋頭吞吐 網揪1疑點：男50公分？

社會中心／綜合報導

網友在大直美麗華乘坐摩天輪時，竟發現有一對男女竟在摩天輪包廂內上演活春宮，不過網友質疑：「你當男生50公分？」（示意圖／資料照）

一名女網友6日在Threads上傳影片，可見她在大直美麗華乘坐摩天輪時，竟發現有一對男女竟在摩天輪包廂內上演活春宮，女網友也隨即拿出手機拍下精彩畫面。PO文一出，也讓網友直呼：「真的是愛情摩天輪」。不過也有許多網友質疑：「看那個女生頭的位置用膝蓋想也知道是擺拍」、「那女的頭高度最好吃的到，你當男生50公分？」

有女網友目擊後在Threads貼出影片，並標註美麗華摩天輪寫道：「太🐔動了⋯ 。」畫面中，可見原PO在上方的包廂內，竟然下方包廂有一對男女摩天輪內正上演激情戲碼，可以看見身穿黑衣的男生背對鏡頭，而身穿白色衣裝的女子，則蹲坐在他前方彎下腰不斷「上下吞吐」，而男方的右手最後則壓在女子的頭上。

男生坐在摩天輪內背對鏡頭，而身穿白色衣裝的女子，則蹲坐在他前方彎下腰不斷「上下吞吐」。（示意圖／資料照）

影片一出，立刻引發許多網友熱議：「真的是愛情摩天輪」、「尿尿都沒有洗過臭某某吃的下喔」、「我真的無法接受不洗直接吃的欸😆 至少洗一下在吃啊」、「男生左看右看上看下看 就是沒往後看」、「他忽略了你這個上帝視角….」、「越來越覺得公共設施不乾淨了」、「年輕人終究是年輕人」。

不過也有許多網友質疑：「看那個女生頭的位置用膝蓋想也知道是擺拍」、「那女的頭高度最好吃的到，你當男生50公分？」、「他GG跟脖子一樣長？」、「看這高度應該有20 」、「真的還假的啊，女子頭在肩膀，坐著長度到胸耶，難道是傳說中30公分的距離」。



