美麗華日出茶太「奶茶吸到整隻蟑螂」 他崩潰吐到不行！北市府查完結果竟是1原因

台北一名民眾近日在美麗華購買手搖飲時，竟在奶茶裡吸到「一整隻完整蟑螂」，嚇得當場反胃、事後嘔吐多次，並立刻在網路上公開經過，引發大量討論。台北市衛生局已緊急前往稽查，也公布現場查核結果與可能面臨的最高2億元罰鍰。

喝奶茶喝到完整蟑螂？

當事人於Google評論分享，他在「Chatime 日出茶太－台北美麗華店」購買2杯奶茶，其中1杯喝到一半時突然吸到異物，吐出後驚見竟是1隻「完整的小蟑螂」。

該名網友表示，「這是我第一次遇到這麼嚴重的食品安全問題，當下反胃到無法忍受，之後也因為噁心嘔吐了多次。」他也強調，兩杯飲料使用同一批原料，因此不太可能是「單杯個案」。目前他已拍照存證，並保留飲料、珍珠及異物。

食安疑慮？日出茶太是否有病媒？衛生局稽查結果曝光

對於爆料內容引發的食安疑慮，台北市衛生局表示已於昨（1日）派員到場進行稽查，針對店內環境、食材處理、人員衛生及病媒防治逐一檢視。

而稽查結果顯示，並未在店內或食材中發現病媒。然而，「熱水機旁管線孔未設置防止病媒進出設施」，確實有待改善之缺失。

衛生局已要求業者 於後天（4日）前完成改善，若期滿複查仍未符合規定，將依《食品安全衛生管理法》第8條、44條開罰6萬元至2億元。

蟑螂怎麼會進手搖飲？通風孔、管線都是高風險區？

外界關注蟑螂是否可能從製作設備、牆壁縫隙或管線孔入侵。專家指出，像「未封閉的管線孔」通常是病媒侵入食品作業環境的高風險點，因此多數連鎖餐飲都會要求封死孔洞或加裝防鼠、防蟲裝置。

