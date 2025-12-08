美麗華阿凡達慶耶誕 微風打卡抽獎有旭集

百貨公司節慶氣氛濃，聖誕節更是歲末重量級大檔。美麗華百樂園不僅設立阿凡達聖誕樹，指定日消費滿額加送會員點數或桌遊。微風廣場使用3,000多顆鋁箔氣球設置13公尺高的聖誕樹，遊客前往拍照就能抽旭集餐券。京站透過Qonline平台啟動雙12活動，聖誕禮物最優66折。新光三越南西店則釋出「耶誕禮金百倍放大」好康。

美麗華百樂園以電影《阿凡達：火與燼》為主題打造巨型聖誕樹，結合水母造型燈飾、藍紫光影與森林元素，讓耶誕節充滿「科幻感」。即日起至12月14日於店內購物，單筆滿5,000元贈200元會員點數，12月15日至明(2026)年1月1日累積消費達1萬元送「貓咪火花師桌遊」，單筆交易滿3萬元贈歌林足浴機。

微風廣場本館以超過3,000顆鋁箔氣球，布置成13公尺高的夢幻漂浮聖誕樹，金色與紅色交相輝映，洋溢著濃厚的節慶氛圍。即日起至12月25日於指定聖誕裝置拍照打卡抽「旭集雙人餐券」，12月20日至25日單筆消費滿1,000元，還能將與聖誕老人合照的拍立得照片帶回家。微風南山12月13日至28日開設《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection快閃店，多款粉色聯名商品限定上架，購滿3,000元即贈紙團扇。

京站時尚廣場即日起至12月15日於Qonline推出「雙12年終購物節」，聖誕禮物最低下殺66折，全站單筆交易滿2,800元折價120元。各項優惠商品中首推「聖誕甜點」，LADY KELLY巧克力鮮奶油蛋糕特價1,580元，起士公爵聖誕禮物hohoho原味乳酪蛋糕6吋750元，不二弄咖啡熔岩堤拉米蘇搭配椪糖鮮奶茶原價340元殺至299元。

新光三越台北南西店趁著聖誕節舉辦「耶誕禮金百倍放大」活動，即日起至12月14日，扣除30點skm points就能換到300元電子抵用金，12月11日至31日可在南西店使用，全館單筆買滿3,000元抵300元、名品/大家電/法雅客/[i]STORE單筆滿6,000元折300元，相當於最優打9折。

