美麗視界~吉安好客藝術村陳慶隆師生聯展 透過影像感受文化底蘊與溫暖力量

歲末年終之際，吉安鄉公所攜手藝文界，於好客藝術村吉野館推出「陳慶隆師生攝影聯展—《美麗視界》」，展期自即日起至一一五年一月四日止。陳慶隆老師號召榮獲中國文藝獎章的優秀攝影大師與師生二十人，共展出四十餘件作品，涵蓋自然生態、人文風景、宗教文化與創意藝能等，邀請親鄉從鏡頭視角，瀏覽萬千世界之美。

開幕式由有「千歲團」美稱的鳳凰土風舞研究社帶來客家風情舞蹈，長輩們神采奕奕、舞姿優雅，博得滿堂喝采。隨後，陳慶隆老師與創作者親自導覽，觀眾透過作品重現太魯閣地震前的景致、金針山風光、生態捕食畫面、白鷺鷥聚集等自然生態，以及霞光捕魚、舞龍、慶典等充滿動感的人文畫面，現場驚嘆聲不絕於耳。

陳慶隆從事攝影逾四十年，師承郎靜山大師，並自學影像後製，作品風格多元，曾獲台北攝影獎首獎與中國文藝獎章終身成就獎等殊榮。近年積極投入教學，成立攝影聯誼會推廣藝文。他表示，因花蓮受天災衝擊經濟，特別邀請四位攝影名家共襄盛舉，包括宜蘭攝影學會榮譽理事長李龍墉、FAI攝影創意學會理事長楊育文、宜蘭攝影學會理事長李陳秋梅，以及英國皇家攝影學會（FRPS）焦大偉一同參展，並且將持續號召藝文界到花蓮以策展帶動旅宿，盼為振興花蓮觀光產業經濟貢獻綿薄心力。

活動中，陳老師也贈予鄉公所典藏攝影作品「荷韻」，充分展現「攝影如畫，畫如攝影」的境界，令人耳目一新（見圖）；游淑貞鄉長特頒感謝狀，表達對陳老師的感佩之意，以及歡迎後續藝術界踴躍到花蓮展覽精彩創作。藝術家樓斐心也在活動中贈新作「敦煌壁畫」予陳慶隆老師，傳達在地藝文界友好交流。

鄉長游淑貞表示，「好客藝術村月月皆有精彩展演」，感謝攝影大師與藝文團體長期支持，歡迎鄉親以專業或好奇的眼光走入展場，細細品味《美麗視界》的藝術亮點，更豐富多采的日常生活！