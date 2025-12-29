美麗身影從部落走向國門 大王國中歌謠隊高雄快閃

來自臺東縣太麻里鄉的大王國中CEDAS歌謠隊，跨越中央山脈，前往高雄小港國際機場與左營高鐵站，展開別具意義的歌唱快閃活動。

來自臺東縣太麻里鄉的大王國中CEDAS歌謠隊，跨越中央山脈，前進西半部展開一場別具意義的歌唱快閃活動。演出地點選在高雄小港國際機場與左營高鐵站兩大交通樞紐，在人來人往、節奏飛快的場域中，30位身穿排灣族傳統服飾的學生，以穩定而嘹亮的歌聲，唱出屬於祖靈的驕傲，也讓往來旅客駐足聆聽，感受來自部落深處的文化力量。

臺東縣大王國中是一所原住民重點學校，全校超過八成六的學生來自原住民族群。在這裡，歌唱與舞蹈並非課表中的點綴，而是孩子們日常生活的一部分，更像是流淌在血脈中的語言，CEDAS歌謠隊長年深耕排灣族歌謠，讓孩子在母語與旋律中，學習認識自己、理解文化。

這次快閃活動在國教署相關計畫支持下成行，師生們將在縣內鄉土歌謠比賽中榮獲特優的曲目，帶到西部公開演出，不僅為偏鄉的原住民孩子搭起一座自信的舞臺，也讓他們走出熟悉的生活圈，在不同的城市場景中拓展視野，累積面對大眾的勇氣與經驗。

值得一提的是，這場快閃同時也是為明年全國鄉土歌謠競賽進行的「試金石」。孩子們在開放的公共空間中唱出自己的母語，也唱出對族群文化的認同與自豪，演出曲目以排灣族訂婚儀式為主軸，透過歌謠鋪陳動人情景，族人以歌聲相互呼喚與邀請，新郎與新娘輕快地準備象徵祝福的禮品，最終在高昂齊唱中，表達對未來生活的期待與祝福。音樂動人之外，更深層地展現了排灣族文化的細膩底蘊。

大王國中校長蔡章弘表示，偏鄉孩子真正需要的，不只是軟硬體設備的挹注，而是有熱情、有使命感的老師願意陪伴在側，為孩子搭建學習的鷹架；更重要的是，替孩子打造能與部落、世界接軌的舞臺，提升視野，累積未來的競爭力。

CEDAS歌謠隊的孩子們，讓歌謠不只是被聽見，而是真正被感受，他們所唱的不只是旋律，而是一段段族群的故事，是與祖靈、與土地、與過去相互連結的脈動，透過這場西半部的快閃演出，師生們不僅讓更多人聽見排灣族的聲音，也讓社會看見原民孩子身上所散發的光與力量，為明年全國賽，也為自己的未來，唱出最堅定而自信的聲音。