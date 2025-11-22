美麗金山動起來！相約北海岸最美路線享受冬日山海景緻

(金山區公所提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市金山區公所將於12月13日（星期六）上午盛大舉辦「美麗金山走跑活動」，預計吸引1,200名民眾參與。今年除了提供900名網路報名名額外，亦規劃300名現場臨櫃報名，優先邀請在地居民一同響應，以最輕鬆的方式享受金山山海的晨間美景，迎接冬季的暖日。

金山區公所指出，本次走跑路線與往年相同，自磺港漁港「金山區漁會」熱鬧起跑，沿途行經磺港大橋－磺清大橋－台二線路口原路折返，此路線僅約4公里，適合闔家大小一同參與。

金山區長劉昌松表示，雖然活動路程不長，卻將金山之美精華呈現，除了有特色的波浪道路同時也是萬金石馬拉松最考驗跑者的重要賽道路段的磺清路，參加民眾在輕鬆健走慢跑的同時可以盡情飽覽金山獨有的山海景致，活動結束後還可以就近免費體驗磺港公共浴室的黃金之湯，泡泡腳暖身又暖心。

本次活動免報名費，不限身分均可報名參與，優先保留在地民眾300個名額，將於11月29日上午9時至下午5時於金山區公所開放臨櫃報名，凡6歲以上設籍金山區民皆可於當日至公所現場報名；另外，網路報名將於12月1日中午12時起開放報名至額滿為止，歡迎有興趣的民眾一同參與。

金山區公所表示，今年參加者可獲得由金山區公所精心準備的多項限定好禮，包括客製化束口袋、陶瓷茶杯、雙面漁夫帽、完賽獎牌、完賽證明以及品牌後背包等，另外還有薑母茶和暖暖包等貼心補給，讓參與者帶著滿滿回憶與成就感回家。金山區公所也特別提醒，透過走跑活動不僅可以改善體能、促進身心健康，更能讓大家在歲末時節，以運動迎接新氣象。後續還有系列活動，包含臉書抽獎，請持續關注本所官網及臉書專頁最新訊息。