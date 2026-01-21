美麻疹疫情升溫 南卡州累計確診逾600例

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國麻疹疫情持續擴散，當局今天表示，東南部南卡羅來納州確診病例已增至超過600例。

法新社報導，在民眾對疫苗信任度下滑之際，麻疹疫情已在美國等多個已開發國家捲土重來。美國正在經歷30多年來最嚴重的麻疹疫情。

2025年，全美通報超過2200起確診病例，有3人病歿，其中包括2名幼童；感染人數在2026年持續攀升。

長期以來一直對疫苗抱持懷疑態度的美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）被指煽動對疫苗的恐懼，加劇這場公衛危機。

廣告 廣告

南卡州公衛部門今天指出，自16日以來新增了88例確診，打從去年秋季麻疹疫情爆發以來，累計感染人數達到646人，小學、中學及兩所大學皆傳出確診病例，而大多數感染者都未接種疫苗。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），今年以來，還有另外8州通報麻疹病例。

衛生當局擔心，美國可能喪失「麻疹絕跡國」地位。透過大規模疫苗接種，美國在2000年宣布國內麻疹絕跡。

泛美衛生組織（PAHO）將於4月重新評估美國與墨西哥的麻疹疫情。墨西哥近來也出現病例激增的現象。

加拿大2025年通報超過5000起麻疹病例，去年11月喪失麻疹清零國家地位，失去了維持27年零麻疹國家的光榮紀錄。

麻疹會引起發燒、呼吸道症狀與皮疹，嚴重時可能併發肺炎、腦炎等症狀，恐造成長期後遺症甚至死亡。（編譯：劉文瑜）1150121