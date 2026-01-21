美麻疹疫情大爆發！南卡州確診破600例 全美警戒

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

美國麻疹疫情持續升溫，南卡羅來納州公衛部門最新通報，自去年秋季疫情爆發以來，累計病例已達646例，僅在本月中旬就新增88例。小學、中學及大學校園皆傳出群聚感染，且大多數患者未曾接種疫苗。

根據法新社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，光是今年已有另8州通報麻疹病例，顯示疫情正向多地擴散。這波疫情被形容為美國30多年來最嚴重的麻疹危機。2025年全美已有超過2200例確診，並造成3人死亡，其中包括2名幼童；2026年病例數仍在持續攀升。

外媒分析，疫苗接種率下降是疫情失控的主因。美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）長期對疫苗抱持懷疑態度，並被指煽動恐懼，加劇公衛危機。衛生當局憂心，美國可能失去自2000年以來的「麻疹絕跡國」地位。

泛美衛生組織（PAHO）預計在4月重新評估美國與墨西哥的疫情狀況。墨西哥近期病例激增，加拿大則在2025年通報超過5000例，並於去年11月失去維持27年的「麻疹清零」地位。

麻疹是一種高度傳染性疾病，症狀包括發燒、呼吸道不適與皮疹，嚴重時可能併發肺炎或腦炎，甚至導致死亡。專家呼籲，唯有提升疫苗接種率，才能有效阻止疫情擴散。

