美麻疹病例創新高 今年已近1800例為去年3倍

美國今年以來麻疹疫情節節攀升，從最初的德州，現在已經蔓延全美各地。

亞歷桑那州立大學健康觀察主任蘇南夏恩指出，「今年到目前為止，美國疾病管制中心已收到近1800例麻疹確診病例，這實際上代表約46起疫情爆發，是2024年病例數的3倍。」

專家懷疑麻疹疫情創新高，可能與疫苗接種率下降有關。目前已知全美感染年齡多分布在20幾歲以下，其中又以5歲以下的兒童病重住院的機率最高。

蘇南夏恩表示，「許多人沒有意識到麻疹的嚴重性，今年疫情爆發期間，5歲以下兒童中有20%需要住院治療，麻疹也會導致永久性耳聾和神經損傷，每千人中約有1到3人會死亡，因此接種疫苗非常重要。」

廣告 廣告

專家強調，只要打2劑麻疹疫苗，就能獲得98%的保護。但統計卻發現，美國幼兒園兒童的疫苗接種率，已從2019至2020學年的95.2%，下降到2023至2024學年的92.7%，這意味著約有28萬名幼童面臨感染風險。

專家也擔心，感恩節和耶誕假期接踵而至，民眾出遊頻繁，將升高疫情擴大的風險，呼籲民眾至少在旅行前2週就要接種疫苗。

根據世衛組織最近發布的報告，去年全球有59個國家爆發大規模麻疹疫情，今年美洲地區也面臨挑戰，其中加拿大的麻疹疫情爆發超過1年，已經在上個月失去麻疹清零國家地位，美國如果無法有效加以控制，也有可能步上加拿大的後塵，爆發同樣的公衛危機。