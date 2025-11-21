美黑熊偷電鋸畫面瘋傳！ 網友：拜託日本熊別模仿

在田納西州，一頭黑熊竟在半夜叼走一把鏈鋸。（圖／翻攝自pixabay）





日本近期頻傳熊攻擊事件，當地民眾人心惶惶。而網路上也瘋傳一段來自美國的離譜畫面，在田納西州，一頭黑熊竟在半夜叼走一把價值500美元，約1.5萬台幣的鏈鋸。這誇張行徑，讓不少日本網友看了更驚呼，拜託日本熊不要模仿。

深夜裡一頭黑熊鬼鬼祟祟地，從民宅旁鑽出，仔細一看牠嘴裡，居然叼著一台亮橘色的電鋸。

美國一名網友PO出，自己才剛買兩週，放在前廊的全新電鋸，一夜之間離奇消失，他調閱監視器後才驚覺，半夜有隻黑熊在門口徘徊嗅來嗅去，最後還大剌剌地把電鋸，一路叼進森林深處不見蹤影。

電鋸主人：「我們昨天中午吃了烤雞，手上可能還留著那個味道，然後我又去拿電鋸，結果那股味道就整個沾在鋸子把手上。熊一聞到烤雞味，大概會以為那東西可以吃，就直接把電鋸叼走了。」

原以為鏈鋸找不回的他，仍抱著一絲希望進森林找尋，沒想到在一處黑熊巢穴附近，真的發現那台被叼走的電鋸，他才衝上前，把失而復得的電鋸帶了回家。

