美點名軍購案激化藍營兩極矛盾 韓國瑜籲賴清德「化」字訣解對立

美方不斷點名在野黨阻擋軍購案，打得藍營措手不及，激化內部兩極矛盾路線，立法院長韓國瑜則呼籲總統賴清德可以「化」字訣解開朝野對立。（圖片來源／韓國瑜臉書）

美方不斷點名在野黨阻擋軍購案，打得藍營措手不及，激化內部矛盾路線。立法院長韓國瑜要向總統賴清德提出「化」字訣，台北市長蔣萬安則支持必要且合理的軍購案，與韓所提出的作法。

不過，國民黨副主席蕭旭岑日前則是批美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言「台灣被比科長大一點的官員」、「成天要求東要求西」的說法，引發外交風暴。

美國國務院即強硬回應表示，根據台灣關係法，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長，谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。

不只美方明確表達立場，這番言論就連自家人的國會領袖都不認同。立法院長韓國瑜表示，谷立言畢竟是執行美國國家利益的，在台灣的駐台最高機構負責人，「我想這基本的尊重是很重要的。」

蕭旭岑貶抑谷立言引外交風波，韓國瑜、江啟臣呼籲尊重

面對美方直接點名批判以國民黨為首的在野陣營卡軍購，韓國瑜憂心地表示，「已經到了一個很不好的負面發展。」

國民黨副主席蕭旭岑批評美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言只是「比科長大一點的官員」，激化黨內親中、親美路線爭議。（圖片來源／蕭旭岑臉書）

韓國瑜並指出，總統賴清德可能會在農曆年新春邀請五院院長，屆時他會向賴總統提議，是否考慮「化」這個字，「大事化小、小事化無」，因為永遠衝突對老百姓一點幫助都沒有。

立法院副院長江啟臣同樣指出，谷立言是美國的大使，若對照美國軍方排行，差不多是中將等級，國與國的外交應該相互尊重，谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家，應該要相互尊重。

蕭旭岑今日則放軟身段強調，能體諒美國總統川普一直沒有派任AIT理事主席，谷立言作為處長他非常辛苦，他只是就事論事，對谷立言沒有不敬之意，谷立言就是代表美國，這沒有問題。

鄭麗文拒當地緣博弈棋子，翁履中示警：台灣路正變窄

蕭旭岑強調，他僅是反映台灣民意，人民感受就是願意合理軍購，但是買的要交貨，國會審理也要照程序進行，沒有冒犯不敬之意。

針對地緣政治局勢，國民黨主席鄭麗文提出新解，主張台灣不能是任人宰割的棋子而已，是舉足輕重的，不該錯估自己。她不認同民進黨作法的最大差別，就是「沒有要選邊站。」

鄭麗文稱，美國戰略夥伴關係應該對等互惠，而不是民進黨犧牲台灣自主權跟利益，這不是健康關係，希望是永續的對美關係。

旅美學者翁履中從日本首相高市早苗大勝角度分析，日本用選票正式選擇了「全面靠美國、換取安全」這條路，台灣民意在「美日路線」與「北京路線」之間，勢必出現拉扯與重新傾斜。

翁履中示警稱，台灣的替代選項相對少、緩衝時間相對短，往往是邊談邊被逼近，這是結構現實，政治人物若無法處理好對美、對日的關係，就很難獲得真正的國際空間與實質支持，而台灣能走的路，也正在一條一條變窄。

