美齒賒帳拖兩年／剛火速繳清14萬 小薰經紀公司怒控診所：外洩個資和隱私

小薰9日發文感謝醫生讓自己牙齒更整齊亮白。（翻攝自小薰-黃瀞怡粉絲專頁）

本刊10日獨家報導，演員小薰在知名牙科進行隱適美矯正，卻拖欠14萬元的治療費長達2年未付，但在記者9日詢問小薰經紀人後，小薰已在半夜急忙將欠款轉帳繳完，並透過社群媒體發出美照感謝醫生和診所「細心又專業」，讓自己的牙齒變得更整齊、更亮白，「​現在每天都更愛笑了！😊」

不過今（11日）經紀公司發出3點聲明，控訴診所外洩個資與隱私，行為嚴重違反醫療機構應遵守的基本法規與原則，並對藝人名譽及權益造成了極大損害。

廣告 廣告

經紀公司表示，經和診所律師確認費用，本案診療費用以牙套交易常態（即「做多少，付多少」）的方式分階段付款，然而為避免一切不必要的爭議藉口，小薰已提前將所有餘款全額付清，旨在主動防禦惡意攻擊，與原約定的付款方式無關。

經紀公司也要求該診所正視問題的根源，對未能履行其保護病患個資的責任，進行合理的交代。

最後經紀公司表示小薰未來將專注於專業演藝工作，不再對此事件進行任何評論，然而對於此前及未來繼續惡意散播不實言論、以及任何涉及侵害藝人個資或名譽權的行為，本公司將保留所有法律追訴權利，絕不寬貸。

小薰經紀公司發聲明批評診所外洩病人隱私。（翻攝自小薰-黃瀞怡粉絲專頁）

更多鏡週刊報導

美齒賒帳拖兩年／獨家！小薰「半夜轉帳」繳清欠款 發業配文滅火：謝謝醫生

美齒賒帳拖兩年1／小薰美齒做一半換療程變賒帳 專業牙醫直指爭議核心

美齒賒帳拖兩年3／經歷鄭人碩離婚背上「小三罵名」 小薰高EQ回應越走越堅定