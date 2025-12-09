美齒賒帳拖兩年／小薰矯正牙齒半途換療程欠費14萬 診所追討2年鄭人碩也被捲入

小薰（右）、鄭人碩（左）這對銀色情侶，交往後在戲劇、電影領域各有斬獲，形象跟著也升級，卻爆出賒帳牙科糗聞。

藝人小薰（黃瀞怡）近年來形象升級，在戲劇、電影領域交出亮眼成績單。然而，本刊掌握消息，小薰在台北知名牙科診所進行隱適美牙齒矯正，中途變更療程，卻拖欠了14萬元的治療費，屢次催繳不成，令診所員工相當頭疼，甚至連男友鄭人碩也捲入這場欠款風波。

小薰在2021年曾以戲劇《大債時代》獲得金鐘獎最佳女配角，如今更在現實中爆出欠錢糾紛，顯得格外諷刺。

據悉，小薰因為經常需要上鏡，兩年前在許多藝人光顧的台北知名牙科診所，選擇了當時總價28萬元的「隱適美」療程來矯正牙齒，追求更整齊燦爛的笑容。

廣告 廣告

小薰因追求更爲燦爛的笑容以方便亮相，選擇隱適美療程卻因改變心意，在牙科賒帳新台幣14萬元。（翻攝自小薰-黃瀞怡臉書）

然而，在隱適美療程僅進行到一半時，小薰便改變心意，決定轉做牙齒貼片。雖然貼片款項已結清，但原本28萬元的隱適美療程，診所已經打了5折優惠，即14萬元的治療費，小薰至今未付，這筆中斷的矯正費用因此成了診所的呆帳，而且目前隱適美已漲至38萬元。

知情人士透露，每次小薰回診時，院長都會指示員工提醒她繳費。小薰雖然態度良好，總表示「下次會付」，但款項始終未入帳。由於男友鄭人碩也在同一家診所進行牙齒治療，員工也曾向鄭人碩提醒女友的欠款問題。鄭人碩同樣承諾會「回家就轉帳」，但最終款項依舊石沉大海。

鄭人碩在澎湖拍戲，逗趣喊七夕情人節沒人陪，小薰則幽默回覆，顯見情侶倆的穩定關係。 （翻攝自鄭人碩IG）

診所方面考量小薰的藝人身分，已提供部分療程的特別優惠。面對來自院長的催促和藝人的敷衍，員工們倍感無奈與心煩，不免抱怨：「藝人都賺這麼多了，怎麼這點款項，還得為難小員工。」

回應

關於小薰欠繳14萬元的隱適美療程款項，小薰經紀人先是表示：「她沒有做隱適美。」接著否認欠款：「沒有這件事。」

更多鏡週刊報導

美齒賒帳拖兩年1／小薰美齒做一半換療程變賒帳 專業牙醫直指爭議核心

美齒賒帳拖兩年2／小薰積欠醫療款扯上鄭人碩 他昔「廣州狂掃9個A貨包」再被翻出