美齒賒帳拖兩年／獨家！小薰「半夜轉帳」繳清欠款 發業配文滅火：謝謝醫生

小薰遭爆欠款未還，一開始堅稱沒有這件事。（翻攝自小薰臉書）

藝人小薰經本刊獨家披露，在知名牙科進行隱適美矯正，卻拖欠14萬元的治療費長達2年未付，但本刊記者昨晚（9日）詢問小薰經紀人後，小薰已在半夜急忙將欠款轉帳繳完。

據悉，在獲知本刊掌握小薰賒欠14萬元的治療款項後，小薰在晚上12點多，就已經轉帳給診所繳清，並且態度良好地感謝診所「謝謝你們！貼心的讓我分期付款！」也就是從此兩清，互不相欠。

但小薰的行為，卻跟小薰經紀人的否認態度落差甚大，本刊於昨晚8點詢問小薰經紀人回應，對方先是否認沒有做隱適美、又說沒有欠款這件事。但之後小薰就急忙在半夜轉帳，還在凌晨1點發了篇感謝診所的「類合作文」，前後說法和做法自相矛盾。

在本刊記者詢問回應後，小薰於半夜發文感謝牙醫診所。（翻攝自小薰threads）

