美齒賒帳拖兩年1／小薰美齒做一半換療程變賒帳 專業牙醫直指爭議核心

從小薰（右）過去的照片看來，曾有明顯暴牙的她，在矯正改善後已幾乎看不出來。左為邱昊奇。

至於讓小薰改變心意未結清欠款，導致員工心煩意亂的隱適美及牙齒貼片療程，差異何在？

陽安牙醫診所戴致鴻醫師解釋，小薰和牙醫診所的爭議應是合約與溝通問題。（翻攝自戴致鴻IG）

台北陽安牙醫診所戴致鴻醫師（非當事診所及醫師）向本刊解析，這兩種療程都是許多藝人會選擇的牙科美學療程。

「隱適美負責把牙齒排正，貼片則是讓形狀、質地、顏色變漂亮。」如果牙齒本來就亂，會建議先做隱適美，「等位置到位後，只要做最少量修磨，就能放上最自然的貼片。這樣才是又美又不傷牙的做法。」

隱適美（左圖）是最新一代流行的牙齒矯正療程，有別於以往的大鋼牙牙套（右圖），因為美觀、可攜，成為需要常上鏡的藝人首選。（翻攝自台北市社區營造中心）

而為何小薰可以隱適美做一半，就改做貼片？戴致鴻醫師推測，「中途從矯正改成貼片，有可能是牙齒已經移到一個可以安全做貼片的位置了，所以醫師才同意更改計畫。這在臨床上是有可能的。」

戴致鴻醫師認為，比較大的爭議，反而不是技術，而是「療程改了之後，費用怎麼算？雙方的期待有沒有講清楚？這些都跟合約與溝通有關，而不是單純的醫療對錯。」

