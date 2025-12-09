美齒賒帳拖兩年3／經歷鄭人碩離婚背上「小三罵名」 小薰高EQ回應越走越堅定

小薰（左）和鄭人碩（右）因合作《寒單》結緣，鬧出緋聞後竟惹來小三罵名。

小薰、鄭人碩這對患難情侶從曖昧之初，就歷經了風風雨雨，因鄭人碩2018年和小薰合作電影《寒單》爆出緋聞，同年底鄭人碩就和前妻離婚，害得小薰背上小三罵名，甚至被酸民痛批是「狗男女」。

但是後來鄭人碩撇清，自己是在離婚後的隔年2月才跟小薰告白，對方也考慮了1個月才答應，算不上重疊。小薰則以高EQ的態度回應罵名：「還是要謝謝你們看我們的新聞，可能我們讓有些人反感，但還是要祝大家新年快樂。」

離婚後，鄭人碩前妻怒氣未消，在限動上激烈控訴，矛頭疑指向小薰。 （翻攝自alinalaii IG）

如今已經正式交往6年，小薰和鄭人碩的情感越走越堅定，透露和男友已經是老夫老妻的相處模式，有沒有結婚都無所謂，且他們交往期間事業都有提升，各自闖進金鐘、金馬，此時卻有賒帳牙科不還的消息傳出，恐怕也讓他們在事業上升期顯得略為尷尬。

鄭人碩和前妻（左）育有1子，2018年底離婚。（翻攝自鄭人碩臉書）

