美「三角洲部隊」突襲 逮獲委總統馬杜洛

記者施欣妤／綜合報導

美國總統川普3日宣布，美國已對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並「抓獲」委國總統馬杜洛夫婦，2人已被押送離境。川普預告將在臺灣時間4日零時，於佛州海湖俱樂部舉行記者會，說明細節與委國局勢。

首都傳爆炸 美軍行動歷時30分鐘

委內瑞拉首都卡拉卡斯3日凌晨傳出多起爆炸，且能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內，部分市區出現停電。馬杜洛政府隨即宣布國家進入緊急狀態，以因應美國對於卡拉卡斯的「嚴重軍事侵略」。

不久後，川普在「真實社群」發文表示：「美國成功對委內瑞拉與其領導人馬杜洛，發動大規模攻擊，且已抓獲馬杜洛夫婦，並將2人遣送出境。」相關報導則說，本次行動係由美陸軍精銳「三角洲」特戰部隊執行。

川普接受《紐約時報》簡短電訪時，讚揚這次逮捕馬杜洛，「背後有大量周密規劃，還有許多非常出色的部隊與優秀人員」，並稱這是一場非常成功的行動。至於是否獲得國會授權，以及委內瑞拉接下來的走向，川普表示將在記者會統一回覆。

綜合外媒報導，美國軍事行動歷時約30分鐘。首起爆炸發生前，美國聯邦航空總署（FAA）便以「持續的軍事行動構成安全風險」為由，禁止美國飛機在委國領空以任何高度飛行，疑為美軍行動鋪路。

委國變天 權力移轉未明

依據委內瑞拉憲法，馬杜洛失勢後，權力將移轉給主掌經濟政策的副總統羅德里格斯，但當前情勢複雜，由誰掌權仍不明朗。委內瑞拉反對派過去主張，真正合法總統是流亡海外的政治人物龔薩雷茲。

委國首都卡拉卡斯3日發生多起爆炸，且有多架直升機低空飛過。（達志影像／路透社）

卡拉卡斯一處軍事基地，3日凌晨冒出煙霧。（達志影像／美聯社）

馬杜洛夫婦據傳已被美方抓獲，並押送出境。（達志影像／美聯社資料照片）