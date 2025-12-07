美「不支持」片面改變台海現狀 介文汲解讀背後涵意

美國白宮4日發布2025年度《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS）報告，明確表態「不支持片面改變臺海現狀」。前大使介文汲解讀，「不支持」是指，誰要片面改變台海現狀，美國不支持，沒有要涉入的意思，台灣要搞獨立的話，美國不會幫忙。台灣要看懂，這是很大的轉變。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）6日談及白宮上周公布的2025年「國家安全戰略」時，誓言恢復美國在西方的軍事主導地位；針對中國大陸及台海，他強調美國無意扼殺中國大陸成長，無意羞辱大陸，也無意改變台灣現狀。

赫格塞斯表明美軍的整體戰略是「拒止性嚇阻」（deterrence by denial），與裝備精良的盟友建立強大的共享「防禦屏障」，目的並非支配中國，「而是確保中國沒有能力控制我們或盟友」。

他表示，美國將奉行尊重中國正進行歷史性軍事建設的政策，同時也清楚地理解「他們的軍事建設進行得多麼快速、令人敬畏及全面」。

對此，前大使介文汲6日在《中天辣晚報》指出，美國前一份《國家安全戰略》用的是「反對」片面改變台海現狀，這份新的《國家安全戰略》的措辭改為「不支持」片面改變台海現狀，這是這次報告大家非常關注的地方。

介文汲解讀，「反對」的話美國就要動用手段，「不支持」變成是誰要片面改變台海現狀，美國不支持，沒有要涉入的意思，台灣要搞獨立的話，美國不會幫忙。台灣要看懂，這是很大的轉變。

