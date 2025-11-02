美「中」協議內容公布 緩解經貿緊張

記者廖子杰／綜合報導

美國白宮1日公布美「中」經貿協議「事實清單」（Fact Sheet），說明雙方日前領袖會談協議細節；並證實「中」方將暫停稀土出口管制、終止對美國半導體企業調查；而美方則應允延長部分對「中」關稅豁免舉措，有助緩解雙方經貿緊張關係。

中恢復稀土出口、採購美農產品

在美國總統川普與中共領導人習近平，於10月30日在亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會場邊舉行會談後，白宮1日也公布文件，揭露會談達成協議內容，包括北京當局承諾暫緩10月公布的稀土出口管制規定，同意向美國企業及全球供應商，恢復稀土、鎵、鍺、銻、石墨等關鍵礦物出口許可；以及暫停自3月迄今宣布的對美農產品報復性關稅、並取消針對特定美方企業的非關稅報復舉措；此外還包括同意在今年底前採購1200萬噸美國大豆、以及恢復採購美國高粱與硬木原木。

美調降關稅 暫緩部分制裁

北京也同意，將恢復荷蘭晶片大廠「安世半導體」（Nexperia）在中國大陸境內產線出貨作業，緩解全球晶片供應鏈危機；同時也將取消針對美方啟動壟斷調查的報復措施、航運實體制裁，以及停止對美方半導體產業進行調查行動；並延長對美進口商品關稅獲免程序至明年底為止。

對此，川普政府則同意將先前因芬太尼議題加徵20%關稅調降至10%，暫停在未來一年內對「中」商品加徵100%關稅；此外也將延長部分「301條款」關稅豁免效期，並暫緩部分對「中」海事、物流及造船業的制裁措施。分析認為，儘管協議有助維繫美國經濟與國家安全，但多項管制措施僅寬限約1年，因此是否能緩解貿易摩擦與潛在風險，仍需持續檢視北京當局誠意與後續執行狀況。

白宮強調協議有助美國經濟與國安，也能保障國民利益。圖為受美「中」關稅戰影響，囤積於洛杉磯港等待裝船的貨櫃。（達志影像／歐新社資料照片）

白宮公布「川習會」達成經貿協議「事實清單」，肯定有助緩解經貿緊張。圖為川普與習近平10月30日在南韓會晤。（達志影像／美聯社資料照片）