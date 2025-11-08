美「中」協議生效 安世晶片重啟出口

記者賴名倫／綜合報導

「德國之聲」報導，德國汽車零組件供應商歐摩威公司7日宣布，中共已同意落實美「中」協議措施，讓大陸地區的安世半導體工廠晶片重啟出口；德國總理梅爾茨也發表談話，稱這項進展可望為緩解雙邊爭端釋出「緩和的正面訊號」。

報導指出，荷蘭政府曾於9月30日決定援引《貨物供應法》，接管「中」資母公司聞泰科技旗下的晶片製造商「安世半導體」總部，並對其資產、智產權頒布限制；但中共隨即於10月4日宣布報復措施，禁止將運往境內加工的安世半導體晶片對外出口，使歐洲各大汽車產業面臨電子系統零組件斷供引發的生產危機，並導致歐「中」貿易緊張急遽升溫。

而在美國總統川普與中共領導人習近平於10月30日南韓釜山峰會宣布達成貿易協議後，歐摩威公司也宣布，已於近日獲得中共「商務部」頒發短期特別出口許可，同意重新對外出口晶片；而歐洲最大車廠福斯汽車也透露，已於近日獲得首批安世出口的晶片，可望暫時緩解供應鏈危機。

報導分析，安世半導體在荷蘭本地生產的汽車零附件用晶片，雖然不屬於高精密晶片，但因其大部分會先運往大陸境內加工封裝再重新出口，因此即便最新措施有助暫時緩解危機，但這項爭議仍凸顯歐洲過往仰賴大陸出口的作法，暗藏潛在供應鏈威脅。

德國企業證實，可望重新獲得大陸出口的汽車用晶片，緩解供應鏈危機。圖為安世半導體設施一景。（達志影像／美聯社資料照片）