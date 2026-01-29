美、丹麥、格陵蘭展開協商 緩解緊張局勢

記者賴韋廷／綜合報導

美國國務卿盧比歐28日表示，美國、丹麥及格陵蘭已針對北極地區的安全協議展開協商，共同解決各方對於格陵蘭議題的分歧，藉此緩和美國與歐洲盟友的緊張局勢。

「美國廣播公司新聞網」（ABC News）報導，丹麥外長波爾森與格陵蘭外長莫茨費爾特，本月稍早在華盛頓與美副總統范斯及盧比歐會面時，同意成立工作小組解決分歧。盧比歐指出，3方已正式展開磋商，相信能「更有彈性地達成正面成果」。

美國總統川普多次重申欲掌控格陵蘭，更揚言透過加徵關稅，向反對美方提議的國家施壓，但受到歐洲國家一致反彈。隨後在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）期間，在北約秘書長呂特積極斡旋下，川普宣布針對有關格陵蘭島與整個北極安全的未來協議架構達成共識，並決定取消加徵關稅，也促成後續3方協商。

盧比歐強調，目前還有諸多事項待協調，但對談判結果表示樂觀，相信各方最終能夠達成共識。

盧比歐指出，已與丹麥、格陵蘭正式展開磋商，有信心達成正面成果。（達志影像／美聯社）