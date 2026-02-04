美《今日秀》主持人母親疑遭綁架 家中發現血跡、電視台收勒索信

美國知名節目《今日秀》主持人古瑟里（Savannah Guthrie）的母親遭到綁架，傳出有人向亞利桑那州當地一家新聞電視台寄送了一封勒索信，但警方拒絕證實這些資訊的準確性或信件的真實性。

美知名節目主持人古瑟里的母親疑遭人綁架。（圖／美聯社）

據娛樂媒體TMZ報導，他們拿到一封聲稱是針對南希·古瑟里（Nancy Guthrie）的勒贖信函。該信函不僅設定了支付期限，還暗示如果未支付巨額贖金，84歲的南希將面臨不測。信函中據稱還包含南希住家犯罪現場的細節，以及一個可運作的比特幣地址，用於支付贖金。

廣告 廣告

皮馬郡警長納諾斯（Chris Nanos）在聲明中表示：「我們已知悉關於此調查案件可能存在贖索信函的報導。我們正認真對待所有線索和情報。」然而，在3日的記者會上，當被問及贖金或犯罪動機時，納諾斯警長態度保持謹慎，僅表示：「我們正在追查各種調查線索。」

據悉聯邦調查局己著手週查這封信，納諾斯表示，當局原本希望不讓資訊公開，但TMZ網站獲得了這封信，並在聯繫警長辦公室之前就進行了報導。

皮馬郡警長納諾斯（左）和FBI調查人員在記者會上報告最新進展。（圖／美聯社）

根據警方資料，南希是在週六晚間被古瑟里的姊妹送回家後失蹤的，但隔天早上卻未如常出席教會活動，隨後被通報失蹤。消息人士向媒體透露，警方在南希家中發現血跡和強行闖入的跡象，她的電子設備也被留在家中，這些都是她平常外出會隨身攜帶的物品。

隨著時間過去，搜尋行動變得更加緊急，因為據報導，南希被帶走時沒有攜帶她每24小時必須服用的藥物，若沒有這些藥物，她可能有生命危險。

古瑟里的母親南希需要服藥，隨著時間過去恐怕有生命危險。（圖／美聯社）

皮馬郡警長辦公室重申：「我們正認真對待所有線索和情報」，並補充說所有細節都已轉交給負責此案的偵探和聯邦調查局（FBI）。目前，警方尚未確認是否有嫌疑人，但FBI已加入調查行列，案件仍在持續調查中。

延伸閱讀

美軍擊落伊朗無人機 白宮稱會談如期舉行…川普：伊朗希望談判

金價多頭未死、泡沫將屆？市場多空分析一次看

美聯邦政府重新開門！眾議院通過支出法案 川普火速簽署