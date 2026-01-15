美、伊緊張情勢升溫 商船預防性停泊伊朗港區外海

根據英國航運相關網站表示，隨著伊朗與美國之間的緊張局勢持續升高，航運數據與業界消息指出，近日已有數十艘商船選擇在伊朗港口管制區外海拋錨停泊，以降低潛在風險。

航運業人士指出，相關船舶動向安排，屬於預防性措施，主因在伊朗境內抗議活動持續，加上地緣政治不確定性升高。由於港口管制區通常鄰近重要基礎設施，一旦發生空襲行動，較容易受到波及，因此船舶選擇停留在港口區域之外相對安全的水域。

美國政府官員近日表示，美方已開始自中東地區部分基地撤離人員，之前一名伊朗高層官員曾指出，德黑蘭已警告鄰國，若美國對伊朗發動攻擊，伊朗將對區域內的美軍基地進行反擊。

伊朗高度依賴海運進行進出口作業，進口主要仰賴散裝船、一般貨船及貨櫃船，而石油出口則以油輪為主。

海事情報服務公司Pole Star Global分析顯示，在一月六日至一月十二日期間，進入伊朗專屬經濟區的油輪數量，已從原本一艘，大幅增加至三十六艘。伊朗專屬經濟區沿波斯灣與裏海海岸延伸，範圍涵蓋超出十二海浬領海以外，最遠可達二十四浬。

船舶追蹤與海事分析公司Marine Traffic的數據顯示，至少有二十五艘散裝船停留在伊朗主要港口之一︱伊朗班達伊瑪目霍梅尼港（BandarImam Khomeini Port）外海的專屬經濟區內。

另有約二十五艘船舶，包括貨櫃船與一般貨船，則選擇在伊朗南部的阿巴斯港（Bandar Abbas）外海拋錨停泊。

回顧過去，阿巴斯港曾於二○二五年六月成為以色列空襲目標之，並在同年四月該港也曾發生不明原因爆炸事件，造成至少七十人死亡。

在伊朗領導層試圖平息伊斯蘭共和國多年來最嚴重的社會動盪之際，德黑蘭同時也意在遏止美國總統川普（Donald Trump）多次公開威脅，表示可能介入、支持反政府抗議者。

美國海軍所屬聯合海上部隊（Combined Maritime Force）於本週一發布通告指出，過去一週內，波斯灣及荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）一帶的全球導航衛星系統（GNSS），包括GPS在內，干擾程度已上升至「顯著」水準。

通告指出，相關干擾極可能與區域政治緊張局勢下所採取的部隊防護措施有關，航經該海域的船舶恐將因此受到影響。