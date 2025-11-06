美、俄展開核軍備競賽？普京下令準備重啟核武試驗 俄防長曝可能地點

針對美國總統川普日前宣布將重啟核試驗的言論，俄羅斯總統普丁周三（5日）出席安全常務委員會議時，要求克里姆林宮高級官員起草恢復核試驗的提案，強調俄國必須採取「適當且必要的應對方案」。 圖：翻攝自克林姆宮X、白宮X

[Newtalk新聞] 美國總統川普 10 月 30 日發布聲明，宣稱已向國防部下令重啟核試驗，並指控中國、俄羅斯等軍事大國暗中進行核試驗。針對川普可能重啟美國核武測試的行為，俄羅斯總統普丁周三（5 日）出席常務委員會議時，要求克里姆林宮的高級官員起草恢復核武試驗的提案，強調俄羅斯「有義務針對美國的行為採取對等措施」。

綜合美國《有線電視新聞網》( CNN )、英國《衛報》與卡達《半島電視台》等外媒報導，在周三舉行的安全常務委員會議中，俄羅斯國家杜馬主席維亞切斯拉夫．沃洛金（Vyacheslav Volodin）公開提出疑問，希望克里姆林宮當局針對美國可能恢復核試驗一事提出應對方案。針對沃洛金的提議，普丁在會議中公開發出指示，要求克里姆林宮官員立即擬定準備恢復核試驗方案。

普丁表示，俄羅斯一直嚴格遵守《全面禁止核試驗條約》（CTBT）規定的義務，在近 30 年內未曾進行過任何核子試爆實驗，「雖然我們目前沒有任何偏離承諾的計畫，但若美國或其他 CTBT 的締約國開始進行核試驗，俄羅斯就必須採取適當且相稱的應對措施」。

普丁強調，他將指示包含外交部、國防部、特勤部門及相應的民事機構，進一切努力收集與美國可能恢復核試驗的相關資訊，並將報告提交俄羅斯安全理事會進行分析。同樣出席會議的俄羅斯國防部長安德烈．別洛烏索夫（Andrei Belousov）也附和普丁的觀點，並補充稱位於新地島的北極試驗場隨時可重新進行核試驗。

針對俄羅斯可能重啟核試驗的話題，克里姆林宮發言人德米特里．佩斯科夫（Dmitriy Peskov）接受《CNN》專訪時表示，俄羅斯當局目前尚未做出最終的決定，「我們只是開始調查，確定是否有必要準備重啟核試驗」，「俄羅斯目前仍持續遵守 CTBT 對全面禁止核試驗的約束」。

國際非營利組織「核威脅倡議」（NTI）統計報告顯示，俄羅斯與美國分別在 1990 年、1992 年後全面停止核武試爆，嚴格遵守 CTBT 的規範。然而，俄羅斯卻在 10 月底接連測試「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈以及「海神」（Poseidon）核動力超級魚雷等多款核武器。《CNN》認為，克里姆林宮公開展現核實力的行為，可能是導致川普推動重啟核試驗的主要原因。

然而，《華爾街日報》報導指出，上個月，川普因普丁拖延其與烏克蘭達成和平協議的努力，而取消原定要在布達佩斯舉行的峰會，以表達不滿。他還對俄羅斯石油公司實施了新一波制裁，並悄然解除了烏克蘭使用其他系統打擊俄羅斯境內深處目標的限制。

而普丁以展示武力作為回應，他大力宣揚俄羅斯「海燕」飛彈具備 15小時的飛行時間；稱這是一種使用核動力的巡弋飛彈，並能攜帶核彈頭。這種飛彈沒有明顯的射程限制，可規避西方的防空系統，但有核科學家對該飛彈的有效性表示懷疑。俄軍接著又測試了另一款具備核能力、由核動力驅動的水下魚雷，並在士兵面前稱讚了這次發射。

