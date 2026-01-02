美、加關切中共軍演 外交部感謝友盟支持臺海和平

記者吳典叡／臺北報導

中共日前在我國周邊舉行聯合軍演，升高緊張情勢。除了日本及澳洲等國對此表示關切之外，美國國務院與加拿大全球事務部也先後發布聲明表達關切。外交部昨日指出，美國與加拿大的聲明再次展現理念相近國家明確支持臺海和平穩定的立場。

外交部表示，美國國務院1月1日發布「回應中共在臺周邊進行軍演」新聞，敦促北京克制，停止武力脅迫臺灣，並代之以有意義的對話。美方支持臺海和平穩定，反對片面以武力或脅迫改變現狀。此外，加國全球事務部於臺北時間昨日發布題為「中共決定在臺灣周邊舉行大規模軍演」的新聞聲明，指出加國反對任何單方企圖改變臺海現狀，臺灣海峽對國際社會的安全及繁榮不可或缺。

外交部指出，歡迎並感謝美國與加拿大就中共升高臺海緊張情勢的行徑表達關切。我國與美國、加拿大均共享自由民主理念價值，近日各國政府及國會紛紛發聲，顯示維持臺海和平穩定已是國際共識。《聯合國憲章》明文禁止使用武力或威脅，該原則也同樣適用於臺海及第一島鏈的相關海域，臺灣將持續與所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。