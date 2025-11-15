美、千里達及托巴哥聯演 委內瑞拉強烈不滿

記者賴韋廷／綜合報導

加勒比海島國千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）14日證實，將與美軍合作，自16日至21日間舉行聯演；由於美國持續部署海空軍力執行掃毒行動，委內瑞拉政府發表聲明，指責聯演與相關威脅徒然加劇區域緊張。

綜合外媒報導指出，這次聯演是美軍最新部署行動一環；此前美國防部長（戰爭部長）赫格塞斯曾宣布奉總統川普命令，展開「南方之矛」（Southern Spear）行動，擴大打擊西半球「毒品恐怖分子」；而美軍目前也在加勒比海地區部署強大海空兵力，包括「福特號」（CVN 78）航空母艦打擊群、「硫磺島號」（LHD 7）兩棲待命支隊（ARG）、近岸作戰艦、核動力攻擊潛艦，數艘神盾驅逐艦、2艘神盾巡洋艦、以及F-35B戰機、P-8A反潛機、MQ-9無人機等。

美國《華盛頓郵報》報導說，川普近日也召集副總統范斯、赫格塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩上將、國務卿盧比歐、白宮副幕僚長米勒等國安高層，就是否向委內瑞拉動武「達成某種程度決定」，顯示美國可能會採取某種程度行動，甚至不排除直接動武。

不過，匿名美方官員強調，川普「不會向敵人宣示政策構想」，而報導則說，儘管川普政府尋求將涉及打擊毒品犯罪的法律與武裝衝突法套用，將毒品比擬為化學武器，藉此行使「集體自衛權」，但因川普之前屢次對外允諾避免新衝突，故後續發展仍有待觀察。

加勒比海島國千里達及托巴哥共和國將與美軍聯演。圖為美軍「硫磺島號」兩棲突擊艦所屬AV-8B戰機。 （取自DVIDS網站）