美、卡達斡旋 剛果與叛軍簽新和平架構

在美國和卡達居中斡旋下，剛果民主共和國與叛軍組織「3月23日運動」（M23）15日在卡達首都杜哈簽署新和平架構，其中涵蓋8項核心議題，可望加速終結東部地區的暴力衝突。

「英國廣播公司」（BBC）報導，卡達外交部表示，協議全名為「全面和平協議杜哈架構」，是以民主剛果與叛軍M23於7月19日在杜哈簽署的《原則宣言》，以及雙方在9月14日和10月14日簽署的人質釋放與停火監督機制相關文件為基礎，承諾透過對話及外交手段和平化解衝突。

美國總統川普的非洲特使布洛斯指出，這份架構核心議題包含換俘、停火監督機制、擴大人道援助、恢復國家秩序、解除叛軍武裝並重新融入社會、促進境內難民安全返家、經濟重建以及實現正義與和解等，不過他也坦言，目前換俘和停火監督執行進度緩慢，剩餘6項則需進一步磋商實施細節。

報導說，民主剛果自1990年代以來，與上百個武裝團體爆發衝突，部分據信獲盧安達政府支持，而M23於今年初閃電占領民主剛果東部2大城市和礦產地區，造成數千人喪生。美國、卡達與「非洲聯盟」（African Union）數月來居中斡旋，華府6月底促成盧安達與民主剛果和談，卡達也舉行多輪談判，促使雙方就換俘、停火監督部分達成共識，為最新和平架構奠定重要基礎。

