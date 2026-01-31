美一口氣批准對以色列與沙國近5000億軍售 擴大對伊朗軍事箝制

美國批准對以色列、沙烏地阿拉伯新一波軍售，總額接近5000億元，圖為美軍AH-6 4E「阿帕契」攻擊直升機。（取自DVIDS網站）



美國川普政府30日宣布，已批准對以色列、沙烏地阿拉伯兩個美國在中東地區的盟邦，出售新一批價值157億美元（約4961億元新台幣）的軍備，進一步強化前述兩國的軍事能力，使伊朗面臨更為強大的軍事威脅。

以色列採購AH-64E「阿帕契」直升機 提升對地面裝甲打擊能力

華爾街日報（WSJ）指出，此次美方批准的軍售計畫之中，對以色列出口總額將近67億美元，內容包括30架AH-64E「阿帕契」（Apache）攻擊直升機、AW-119Kx輕型通用直升機，以及3250輛「聯合輕型戰術車輛」（JLTV），美聯社引述美國國務院說法，指出搭載了火箭發射器以及先進瞄準系統的「阿帕契」直升機，是以色列這一波軍售案最主要的部份，價值達到38億美元。

此外，聯合輕型戰術車輛採購金額約19.8億美元，在購案中規模僅次於直升機的採購，JLTV將成為以色列軍方運送人員以及物資的主要載具，構成以軍兵力投射的重要元素。

美對沙烏地阿拉伯出售大量「愛國者3型」攔截彈

美國對沙烏地阿拉伯的軍售案，則以防空能力為主，超過700枚「愛國者3型」（PAC-3）攔截彈總值達到90億美元，報導表示，該系統具備攔截彈道飛彈、巡弋飛彈以及各類航空器的能力，且在俄烏戰爭之中，為烏克蘭擋下俄國大量飛彈攻擊威脅。

美方強調，此次核可的軍售計畫，並不會影響中東區域的軍事平衡，並且透過提升以色列保衛邊界、重要基礎建設以及人口稠密地帶的能力，協助以色列強化因應眼下以及未來各種威脅的手段，同時，透過強化沙烏地阿拉伯先進防空能力，使包括沙國以及美國與其他中東盟友作戰單位獲得防護，並且提升美國與中東盟邦防空系統的整合程度。

