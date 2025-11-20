美「台灣保證法」解除訪問華府限制！林佳龍：有機會當然應該要去

外交部長林佳龍在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 美國國會通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求解除美台交往的限制。國民黨立委賴士葆質詢如果有機會，會不會想訪問華府，外交部長林佳龍今(20)日備詢說，「當然，有機會當然應該要去」。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍、農業部次長、衛生福利部次長報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。

美國聯邦參議院19日通過跨黨派「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院尋找機會解除美台交往仍然存在的自我限制，並制定具體落實計畫。這項法案已在眾議院過關，待送交總統川普簽署後生效。

國民黨立委賴士葆質詢時說，在這個之前，行政院長、外交部長、國防部長是不是都不能華府？林佳龍說，沒有說不能去。但賴士葆說，就是沒有啊。現在這個法通過後，是不是可以去了？林佳龍說，「如果有該去的時候，我就會去。(賴：所以現在你都不該去？）有一些外交的事情，我也不方便在這裡講，如果有涉及到雙邊的關係。（你有沒有抓住這個機會，你有沒有想去？）當然，有機會當然應該要去。（賴：還沒開始規劃？）現在飛機很方便。」

賴士葆說，今年底前，有無可能安排賴清德過境美國？今年就沒有了？

林佳龍說，今年還沒結束啊。但也不是說今年會有沒有。

至於媒體報導林佳龍與國安會秘書長吳釗燮關係不合，賴士葆稱，吳釗燮都有針對中日緊張講話，「你怕他喔？」

林佳龍說，「我跟他是好朋友，都有Line來Line去。我跟他是3、40年學者從政，我們過去職務換來換去，我也在國安會待過、他也在外交部待過，我們兩個都在總統府待過。副秘書長跟秘書長，能像我們職務重疊這麼大的也很少」，「（賴：你們是有私誼不錯，但公務不好？）沒有啦，就事論事，很多事情都是為了國家。我們合作完成很多事情。」

賴士葆說，現在人家點名林佳龍選桃園市長，這放話的是誰？人家要你位子，「你要不要說什麼？」

林佳龍說，「我現在角色外交部長，我們把外交部長，為國家盡最大的力量。選舉的事，外面報導來報導去，這個你也沒有辦法每件事情回應。」

賴士葆說，如果林能打下來也不錯啊。張善政做得這麼好，你去了當砲灰，「站在好朋友立場，我勸你不要去，你去會歹啦，中了人家的計，頻頻點頭。」

林佳龍則回，「謝謝委員的關心」。

