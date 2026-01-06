美、台股市雙佈局！野村台美成長傘型基金1/12日開募

統計台股主動式基金去（2025）年整體表現，多達 96 檔績效勝過台股大盤表現，相當亮眼。 （主動基金示意圖）

[Newtalk新聞] 2026 年全球經濟持續成長步調，加上 AI 需求強勁，股市投資前景亮眼。野村投信全新推出「野村成長傘型基金」，讓投資人能同時掌握美、台股ETF的成長契機。該基金預計自 1/12 日起募集，成立後第一年將由保管銀行第一銀行獨家銷售，發行價均為新台幣 10 元。

野村成長傘型基金包括聚焦美國成長的「野村美國增長股票ETF組合基金」，以及連結有「台版QQQ」之稱ETF 00935 的「野村臺灣創新科技50ETF連結基金」。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，OPEN AI 自 2022 年底推出以來已超過三年，這段期間，美、台股的表現受惠於 AI 的需求強勁。由於 AI 的發展趨勢仍在初期，除了企業積極投入資源發展 AI，各國政府也加入戰局以提升競爭力。中長期而言，股市仍有極佳成長機會，其中受惠 AI 成長最多的美、台股，是投組中的必備核心資產。

傘型基金是一種基金的組織架構，投信在一個總框架下（就像一把大傘），同時發行多檔不同投資標的（子基金），如股、債類型。投資人可在這些子基金間享有低成本甚至免費轉換，實現多元配置與風險調整，同時基金公司也能集中管理。

張繼文指出，野村美國增長股票ETF組合基金預計將以在英、美掛牌的ETF為主，具有四大特色：

以「成長為主、價值為輔」，預計成長股佔配置 50～70%，價值股佔 20～40%

匯聚ETF精華，布局一籃子ETF掌握風格主題的輪動，投資範圍廣、靈活度高，也更能分散風險

由野村投信投資團隊的主動式管理，整合跨部門資源、精銳出擊

依市況彈性布局黃金ETF或比特幣ETF，兩者加總的佔比 0～10%，給予投組更強的推進力

選擇ETF組合基金的方式參與美股，不僅有累積／配息級別可供挑選，資本利得也是免稅，配息則計入海外所得，以最低稅負制計算稅額，相較於直接投資境外美股ETF，絕大多數為累積級別外，資本利得亦須計入海外所得，以最低稅負制計算。

台股方面，野村臺灣創新科技50ETF連結基金所連結標的為「野村臺灣創新科技50」（00935），目前其規模逾 120 億元，自 2023 年 10 月23 日成立以來規模成長超過 10 倍，同時也是 2025 年 9/18 日於東京證交所掛牌的「NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund」（東證所代碼：412A）所連結的標的。

00935 追蹤指數為「臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數」，在 AI 發展初期階段，重視研發的企業，越有機會參與這波成長的浪潮，此外，野村臺灣創新科技50ETF連結基金也提供累積／配息級別，連結的 00935 則是半年配（每年 4、10 月）。

野村美國增長股票ETF組合基金的發行價為新台幣 10 元、美元 10 元，經理費率 1.35%、保管費 0.13%；至於野村台灣創新科技50ETF連結基金的部分，發行價同樣也是 10 元，經理費率為 0.4%、保管費率則是依金額遞減，50億元以下為 0.02%。

