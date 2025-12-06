美「國安戰略」加大挺台力道？ 學者：別過度樂觀

總統賴清德、副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮，和AIT餐敘。（圖／TVBS）

秀出和總統賴清德、副總統蕭美琴以及國安會祕書長吳釗燮的，舉杯慶祝照片，美國在臺協會處長谷立言，強調，美國對台灣的承諾一如既往、堅若磐石。總統賴清德，也分享AIT貼文，「台灣會持續與美國並肩同行」。

美國川普政府，4號也公布最新版「國家安全戰略」，其中8次提到台灣，強調不支持任何單方面改變台海現狀，還刪除了以往拜登版本的「不支持台灣獨立」。

淡江戰略所副教授 林穎佑 說:「雖然說跟過去的拜登比較不一樣，但是基本上還是保持了一個，在一個戰略模糊的一個狀況，可是他在戰略模糊雖然模糊，可是他在一個基本的戰略上面是清晰的。我們也可以去看到他其實希望，把這一版最重要的就是說，回歸到一個美國能夠再次偉大，或者是說在這一個製造業，或者這個產業能夠去拉回美國，也不用去過分的去樂觀，去認為是說這一次川普有極大的一個改變。」

美國國家安全戰略，提到不支持片面改變台海現狀，還要求日韓必須協防第一島鏈。（圖／TVBS）

「國家安全戰略」中，美方還特別強調，重新平衡美中經貿關係，但本來預期向中國開放市場，卻沒有發生。而美國將要打造足以在第一島鏈阻止侵略的軍隊，特別點名美國盟友，包括日、韓，必須挺身而出共同防禦。

政大外交系教授 李登科 說:「因為我們掌握半導體製造的主導地位，另外日本韓國在高科技方面也很厲害，這個地區的高科技對美國來說是非常重要的。最重要是讓中國大陸與中共，沒辦法突破第二島鏈，我們中華民國，也就是我們台灣，控制第一島鏈到第二島鏈的通道，美國在西太平洋具有重大的國家利益，那麼美國具有重大的國家利益，美國當然會採取必要行動來確保這項重大的利益。」

專家解讀，美方未來將持續加強在西太平洋掌控力度，防堵中共突破第一、第二島鏈，但本質上，仍然是「美國利益至上」。

