美「國安戰略」加大挺台力道？ 學者：別過度樂觀
秀出和總統賴清德、副總統蕭美琴以及國安會祕書長吳釗燮的，舉杯慶祝照片，美國在臺協會處長谷立言，強調，美國對台灣的承諾一如既往、堅若磐石。總統賴清德，也分享AIT貼文，「台灣會持續與美國並肩同行」。
美國川普政府，4號也公布最新版「國家安全戰略」，其中8次提到台灣，強調不支持任何單方面改變台海現狀，還刪除了以往拜登版本的「不支持台灣獨立」。
淡江戰略所副教授 林穎佑 說:「雖然說跟過去的拜登比較不一樣，但是基本上還是保持了一個，在一個戰略模糊的一個狀況，可是他在戰略模糊雖然模糊，可是他在一個基本的戰略上面是清晰的。我們也可以去看到他其實希望，把這一版最重要的就是說，回歸到一個美國能夠再次偉大，或者是說在這一個製造業，或者這個產業能夠去拉回美國，也不用去過分的去樂觀，去認為是說這一次川普有極大的一個改變。」
「國家安全戰略」中，美方還特別強調，重新平衡美中經貿關係，但本來預期向中國開放市場，卻沒有發生。而美國將要打造足以在第一島鏈阻止侵略的軍隊，特別點名美國盟友，包括日、韓，必須挺身而出共同防禦。
政大外交系教授 李登科 說:「因為我們掌握半導體製造的主導地位，另外日本韓國在高科技方面也很厲害，這個地區的高科技對美國來說是非常重要的。最重要是讓中國大陸與中共，沒辦法突破第二島鏈，我們中華民國，也就是我們台灣，控制第一島鏈到第二島鏈的通道，美國在西太平洋具有重大的國家利益，那麼美國具有重大的國家利益，美國當然會採取必要行動來確保這項重大的利益。」
專家解讀，美方未來將持續加強在西太平洋掌控力度，防堵中共突破第一、第二島鏈，但本質上，仍然是「美國利益至上」。
更多 TVBS 報導
川普「限制出生公民權」阻外國人赴美產子 最高法院將裁是否合法
美國安戰略報告「提台灣8次」、將建阻侵略軍 路透：措辭更強硬
有片／川普獲「國際足總和平獎」得獎瞬間CNN來賓噴笑 主持人尬結巴
日週刊爆料：川普與高市通話措辭辛辣 傳脫口「別插手台灣問題」
其他人也在看
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 77
訓練美勞工 台美說法分歧
美國商務部長盧特尼克暗示台灣潛在投資的規模，可能超過3000億美元。他在接受CNBC訪問時指出，目前台美貿易協議仍在談判中，但計算過去台積電承諾投資1650億美元及美光、德儀等廠商的追加投資，目前已有約3000億美元的投資額，「我認為，如果我們和台灣達成協議，那將會是更大的規模。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
馬政府時代的兩岸和平紅利
日前，賴清德總統突然宣布將要編列1.25兆的巨額軍購特別預算，美其名是「抗中保臺」，實際上卻是實現其「務實臺獨」的立場。消息傳出後，舉國譁然，因為明年度的國防支出的一般預算超過9,000億新臺幣，大約是我國GDP的3.3%，已經是歷史新高；現在如果把這新編列的特別預算分成四年完成的話，國防支出將達到4.4%，就會非常接近美國要求我們的5%水準。然而，我們政府每年的總支出大約只佔GDP的14%左右，現在需要把其中近三分之一用在軍備上面，而教育、經建、社福及其他支出勢必受到嚴重的排擠。奔騰思潮 ・ 7 小時前 ・ 47
美新版「國安戰略」8次提及台灣：不支持片面改變台海現狀
川普政府於當地時間5日公布新版「國家安全戰略」（NSS），文件中提及台灣高達8次，明確表示「美國不支持任何片面改變台海現狀」，並將遏止台海衝突列為印太地區的首要戰略課題，強調美國需和盟友共同採取更多實台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
同是中小型島國 紐西蘭學者：台灣在印太求生存 必須清楚自身定位
[Newtalk新聞] 東海大學政治學系與中國大陸暨區域發展研究中心、亞洲政經與和平交流協會日前舉辦「中國在印太」系列座談，紐西蘭坎特伯里大學政治學系陳永福教授指出，台灣與紐西蘭都能體認到「地理與結構限制」的重要性，在中國影響力提升、美國戰略冷熱不定的背景之下，同樣必須清楚自身利益與定位，才能避免隨波逐流。 講座由東海大學政治學系張峻豪主任暨協會理事長主持，另有中興大學國政所蔡東杰教授、東海陸研中心林子立主任與東海政治系吳俊德助理教授三位學者共同與談。張峻豪表示，「中國在印太」系列座談打破過去單純從美國或台灣本位思考的觀點，透過跨國視野理解中國行為邏輯，以地緣政治、經貿結構與區域安全等視角，分析中國的印太戰略布局，也探討台灣如何在國際局勢當中定位自身價值。 紐西蘭視角：小國如何在大國競逐當中尋找生存空間 陳永福長期參與紐西蘭外交政策的討論，他認為印太局勢的核心已經不是單純的美中競逐，而是牽動周邊國家安全、經濟決策與外交走向的結構性變動。中國龐大的經濟量體足以撼動全球商品價格，進而引發各國保護主義反彈；同時，中國在南太平洋、非洲與其他西方缺乏深度參與的地區推動基礎建設和投資，反映「以長期新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
美新國安戰略！ 強調嚇阻台海衝突 要求日韓大幅提高軍事責任
美國總統川普政府於5日發布新版的《國家安全戰略》報告，正式闡述了華盛頓對全球最敏感外交議題之一——台灣與南海的處理方針。該文件明確指出，美國將透過建立自身與盟友強大的軍事能力，以在印太地區維持軍事優勢，從而防止與中國大陸因台灣及南海問題發生衝突。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 13
桌球／中國球迷噓爆吼「支持日本的死」！張本智和贏球1手勢氣炸中國人
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近來風波逐漸擴大，如今甚至延燒到體育界，日本華裔桌球運動員張本智和近日在中國成都舉行的「桌球混合團體世界盃」出賽時，遭中國球迷大吼「支持日本人的死」，張本智和贏球後將手放在耳朵邊，比出「大聲點」的手勢回應現場中國球迷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 35
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 37
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 81
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 260
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 1 天前 ・ 68
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 11
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 191
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 494
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7