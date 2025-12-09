美「國安戰略」提嚇阻台海衝突讓中國氣炸！外交部酸：為何一直對號入座

記者陳思妤／台北報導

美國白宮公布川普政府的「國家安全戰略」報告，內容8度提到台灣，更強調美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要任務，讓中國氣炸開嗆，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方應停止縱容以武謀獨、以武拒統。對此，外交部今（9）日大酸，美方要嚇阻台海衝突，不知道為什麼中國要一直要「對號入座」。

對於中國不滿美國「國家安全戰略」報告，外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會中大酸，不知道為什麼中國要一直要「對號入座」。他指出，美方國家安全戰略，強調的是要嚇阻台海衝突，而今天可能發生台海衝突的原因，就是中國在台海不斷的冒進的行為，相關舉措已經升高區域的衝突與緊張，如果中國不這樣做的話，實際上是沒有發生台海衝突的可能。

蕭光偉指出，針對中方持續發表不實的言論，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。這是當前台海的現況，也是國際社會公認的客觀事實，對於相關中方的說法，必須予以嚴正駁斥。

「中國無權以其自行定義的所謂『一中原則』，來干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常往來」，蕭光偉批評，中方不應該以粗暴的言論進行恫嚇，並抹黑美方的相關政策立場，中方的行徑，不僅凸顯出霸權心態，更暴露出中國麻煩製造者的本性。

蕭光偉說，外交部要藉這個機會，呼籲國際社會共同關切，中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部也將持續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠以及互利的原則，與美國國會以及行政部門保持密切溝通，穩健推動台美關係在各領域的全球合作夥伴關係。

