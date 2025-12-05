美《國安戰略》揮別對中「交往幻想」 聯手盟友抗衡中國經濟霸權
美國川普政府5日發布最新《國安戰略報告》。中國在亞洲地區篇章的開頭就被點名，內容以強硬的措辭，宣告華府過去30年對中國的「交往政策」徹底失敗。
報告將印太地區定義為21世紀全球經濟與地緣政治的「決勝戰場」，宣示美國將透過強化自身與盟友的經濟實力及軍事嚇阻力，全面反制中國的掠奪性擴張，並確保美元作為全球儲備貨幣的地位。值得注意的是，報告封面時間為2025年11月，實際上卻於12月發布。早先美媒報導，報告延宕多時的部分原因，是財政部長貝森特堅持對中國相關內容進行修改。
●終結三十年錯誤假設
報告開宗明義指出，川普扭轉美國政界長期以來的錯誤假設：即認為透過開放市場與鼓勵投資，能促使中國融入以規則為基礎的國際秩序。報告批評，這一切並未發生，中國反而利用累積的財富與權力取得優勢。川普政府強調，面對擁有全球近半數GDP（以購買力平價計）的印太地區，美國必須採取「以實力避戰」的策略，才能在未來數十年立於不敗之地。
●經濟戰線：反制「洗產地」與掠奪性補貼
經濟競爭被視為美中博弈的核心。報告點出，自1979年以來的美中經貿關係處於根本性的失衡。特別值得注意的是，中國正利用中低收入國家（人均GDP低於13800美元）作為規避關稅的跳板。報告揭露，中國透過包括墨西哥在內的「代理國」，將商品「轉運」至美國，企圖以此維持對美出口。
為此，美國將推動供應鏈重組，優先考量互惠與公平原則，並將矛頭對準中國的「國家主導補貼」、「竊取智慧財產權」及「芬太尼原料出口」等行為。報告設下宏大目標，若能與北京建立真正互利的關係並維持成長，美國經濟規模有望在2030年代達到40兆美元，鞏固全球第一大經濟體的地位。
●科技與軍事：築起高科技防護網
在安全領域，報告強調必須維持美國在人工智慧（AI）、量子運算、太空及水下技術的絕對優勢。川普政府計畫透過放寬法規限制，以此激發私營部門的創新活力，並強化對關鍵基礎設施的網路防禦能力。報告明確指出，強大的嚇阻力是防止印太地區爆發戰爭的關鍵，而這需要經濟實力作為後盾，兩者將形成良性循環。
●結盟戰略：聯合盟友抗衡「全球南方」攻勢
面對中國在「全球南方」（Global South）透過基礎建設貸款擴大影響力，美國坦承西方陣營過去缺乏整合計畫。川普政府計畫動員歐盟、日本、南韓等盟友共同投入資源，而這些國家合計持有高達7兆美元的國外淨資產。
美國將利用「四方安全對話」（Quad）等機制，協調盟國行動，防止任何單一強權宰制印太地區。報告更進一步提出，將運用美國深厚的資本市場與科技優勢，協助開發中國家發展本國市場，並將其貨幣與美元掛鉤，藉此削弱中國「一帶一路」的影響力。
這份戰略報告不僅是美國未來的行動指南，更宣告美中關係進入以「實力競爭」為核心的新時代。川普政府明確表示，美國不會坐視體制優勢自然勝出，而將採取主動且具侵略性的國安戰略，以確保自由市場與民主體制的存續。
更多udn報導
小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代
出國帶台灣美食做國民外交？日本人說實話
尪死無子留4房…妻怕大姑們搶 最終結果曝
私密處異味正常嗎？ 這3種味道快就醫
其他人也在看
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 128
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 610
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 361
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 74
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 1 天前 ・ 54
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 106
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 37
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 17
睽違一個月！緯創爆量「發爐」重返150元大關 分析師：中實戶低接出量
AI伺服器代工大廠緯創（3231）今（5）早盤以146元平盤開出後迅速上漲，盤中最高一度飆4.79％至153元，睽違一個月重返150元大關，開盤50分鐘成交量即突破5.1萬張，躍居台股第二大交易量個股。運達投顧分析師陳石輝表示，市場上有許多「中實戶」持續在140至145元附近低接，使得籌碼相對穩定，一旦出量，就容易推動股價快速上攻。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 1
塑膠股下殺！南亞慘跌6%炸量145億元 記憶體一片綠唯「這檔」成大摩投資首選…猛噴24萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於俄烏戰爭有望停火以及美國川普政府將全力發展機器人的傳聞，航運股及機器人相關題材齊揚，支撐台股今（4）日大盤小幅...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
美台關係穩了？學者分析美國《台灣保證實施法》：接下來1事才是關鍵
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。對此，旅美教授翁履中表示，川普在敏感時刻簽下友台法案，美台關係進一步「制度化」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
中國船艦大規模部署東亞海域 路透：一度逾百艘｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國應該克制行為。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 5
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
川投顧點火機器人暴衝 資金狂追八檔飆漲停/華航鳳凰城首航話題夯 搶攻台積電商旅潮/BDI連漲掀散裝熱浪 航海王回來了｜Yahoo財經掃描
最新經濟數據顯示美國服務業PMI續站擴張區間、ADP就業報告卻意外轉弱，強化聯準會12月再降息一碼機率逼近9成的預期，美股四大指數3日全面收高，道瓊工業指數大漲0.86%，那斯達克指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.3%，費城半導體指數勁揚1.83%。盤面上，微軟因市場盛傳調整AI軟體銷售配額引發雜音，股價終場仍跌約2.5%，美光宣布全面退出Crucial消費型記憶體業務、專注AI與資料中心需求，股價同步承壓下挫2.23%，不過微晶片科技、安森美等半導體個股則在財測與合作題材帶動下雙雙勁揚逾一成，成為費半指數撐盤要角；在AI伺服器與降息想像加乘下，台積電ADR跟隨半導體族群走強，上漲1.15%。 亞股今日表現分歧，日股大漲2.33%，重新站穩5萬點之上，韓股小跌；而港股小幅走揚，上證指數則是走弱。 台股方面，今（4）日早盤隨美股利多開高，但權值電子走勢疲弱、盤中賣壓一度出籠，加權指數高低震盪逾240點，終場僅小漲2.67點、收27,795.71點，成交值縮小至3,890.79億元；台積電(2330)盤中回探月線，終場小跌5元收1,445元，由鴻海(2317)、聯發科(2454)勉力撐盤。盤面多頭火力則集中在政策與報價題材，散裝航運受海岬型船運價單日飆逾一成、BDI連日上攻激勵，裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、四維航(5608)盤中紛紛亮燈鎖死；同時市場盛傳川普政府明年將祭出機器人相關行政命令，帶動機器人概念股所羅門(2359)、昆盈(2365)、達明(4585)、羅昇(8347)、穎漢(4562)、和椿(6215)、新漢(8234)、慧友(5484)集體攻上漲停，金融權值如富邦金(2881)、國泰金(2882)穩健走揚，成為指數守穩五日線的另一道支撐。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 1 天前 ・ 79
記憶體瘋漲 十天翻一倍 PC品牌商 賣一台虧一台
韓媒報導，記憶體報價10月來瘋狂上漲，導致PC品牌商成本大增，甚至陷入「賣一台虧一台」窘境。記憶體大缺貨，價格飆漲，重傷...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 11
川普簽《台灣保證實施法》讓台美關係穩了？ 旅美學者：接下來「這1事」才是關鍵
[Newtalk新聞] 繼美國聯邦眾議院於今年5月審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，而美國川普並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。對此，美國薩姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中昨（3）日撰文表示，這部法案不只在文字上強化「美國支持台灣」政治訊號，也讓美台關係法制化，成為國務院不可忽略的義務。然而，他也提到，縱然法案通過強化台美關係，但是中美之間互動才是影響該法案實際成效的關鍵。 翁履中表示，這部法案的關鍵意義，不只是在文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。從現在起，美國對台政策不再完全取決於行政官員的個人偏好、白宮的外交氣氛，或美中關係的即時溫度。「國務院依法必須定期檢討與台灣往來的限制，並主動評估：哪些規範已經不合時宜？哪些限制應該解除？哪些互動層級其實可以升級？」 他指出，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，這相當於新增了一個「具法律依據」的政策工具箱新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 9
降息前市場觀望！台積電一度跌10元至1440元 專家：每次回檔都是上車點
有「小非農」之稱的美國 ADP 就業數據意外暴冷！美股全面走強，台積電 ADR 也同步上揚。不過台積電台北現股（2330）今日開低，盤中一度下跌10元至1440元。專家指出，主要因降息前，投資人普遍保持觀望，若下周美國如期降息，科技股有望繼續漲，目前回檔都是逢低布局的良機。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
川普簽「台灣保證實施法案」 打破美台互動紅線 破除疑美論 打破北京如意算盤 中日關係緊張 中共恐發動「聯合利劍-C」｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，要求收回，還對日本進行一系列的軍事、外交施壓。今年12/13南京大屠殺公祭日，中共恐怕會發動「聯合利劍-C」軍演，對周圍國家，進行施壓。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2