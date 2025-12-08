美「國安戰略」8度提台灣 中國外交部嗆：鬥則俱傷！停止縱容以武拒統

記者陳思妤／台北報導

中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會（圖／翻攝自中國外交部網站）

美國白宮公布川普政府的「國家安全戰略」報告，內容8度提到台灣，更強調美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要任務。對此，中國外交部今（8）日稱，中美合則兩利、鬥則俱傷，希望美方同中方相向而行，加強對話合作，妥善管控分歧，停止縱容支持台獨分裂勢力以武謀獨、以武拒統，中方捍衛國家主權和領土完整的意志決心堅定不移。

白宮於美東時間2025年12月4日公布最新「國家安全戰略」報告，內容提到台灣多達8次，除提及台灣在全球半導體製造的領導地位，更強調台灣位居地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國經濟具重大影響。報告並指出，美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要任務；並將維持長期對台政策，不支持任何片面改變台海現狀的舉措。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆今在例行記者會中稱，中方始終認為，中美合則兩利、鬥則俱傷，相互尊重、和平共處、合作共贏是中美正確相處之道，也是唯一正確的現實選擇。他表示，中方願與美方一道推動中美關係繼續保持穩定發展，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。

郭嘉昆還說，「我們希望美方同中方相向而行」，落實兩國元首的重要共識，加強對話合作，妥善管控分歧，推動中美關係穩定健康可持續發展，為世界注入更多的確定性和穩定性。

郭嘉昆聲稱，「台灣是中國的台灣，是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外部干涉」。他嗆，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題，停止縱容支持台獨分裂勢力以武謀獨、以武拒統，中方捍衛國家主權和領土完整的意志決心堅定不移。

