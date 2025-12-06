美「國安戰略」8度提台灣 喊：不支持片面改變台海現狀

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國白宮公布，最新的國家安全戰略。在談到台灣時，川普政府不像拜登政府用台海這種比較模糊的說法，而是直接點名台灣，更提到了高達八次。文件裡也再次強調，美國不支持任何片面改變現狀。

美國川普政府，公布的最新版國家安全戰略，聚焦美國在西半球的主導地位。新聞主播：「本次的戰略將印太地區，定位為主要的經濟秩序舞台，並強調必須在，與中國的競爭中勝出。」

其中有關台灣部分，更是提到多達8次，指出台灣不僅在半導體，具有全球關鍵的主導地位，更是第二島鏈的重要通道，將東北亞與東南亞，劃分成兩個不同戰區，文件也提到，全球約三分之一海運經過南海水域，這對美國經濟至關重要，因此「嚇阻台海爆發衝突」，被視為必要策略。

新聞主播：「抑止台灣相關衝突是最優先事項，並再次確認歷來政府，不支持片面改變台海現狀的方針。」

針對第一島鏈防衛的防衛布局，美方規劃擴大部署軍力，但同時強調，美軍不該單獨承擔責任，盟友必須加大投入，要求日本與韓國提高國防支出，共同強化對台海的協防能力。

